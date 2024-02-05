Гороскоп карток Таро для кожного знака зодіаку доступний на 5 лютого.

Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Життя сьогодні може виявитися настільки зайнятим, що часу на ігри майже не залишиться. Постарайтеся, щоб робота іноді позбавляла вас можливості розважитись пізніше!

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Двійка Меч.

Сьогодні ви надто багато думаєте, і вам необхідно ухвалити кілька рішень. Складіть список плюсів та мінусів і подивіться, чи це допоможе.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Справи починають рухатися вперед і ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє. Спалахнула іскра творчості, і ви готові займатися тим, що вам подобається.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Повішений.

Важко дочекатися, доки інші люди доведуть справу до кінця. Сьогодні не стаєте жертвою чийогось неправильного керування часом. Робіть, що, як ви знаєте, ви можете контролювати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Люди можуть не погоджуватися в силу своїх особистостей та внутрішніх потреб. Найкраща практика: не приймайте це на свій рахунок.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сила

Довіряй собі. У вас набагато більше сміливості та здібностей, ніж ви думаєте. Ви можете почуватися слабким і слабким, але дії говорять голосніше, ніж страх.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Те, що вам потрібне, приходить до вас. Ви маєте перевагу в тій області, де, на вашу думку, життя дає вам короткий кінець палиці.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Корольова Кубків.

Почуття можуть бути непостійними. Слухайте їх, але також не забувайте порівнювати свої думки з фактами, щоб прояснити, коли це необхідно.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Хороші новини можуть прийти з найненадійнішого джерела. Іноді навіть людина, якій не можна довіряти, може говорити правду.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Місяць.

Обман усюди, але важливо вміти відрізнити правду від вигадки. Ось чому важливо, хто ви поряд. Тримайте надійних друзів поруч із вами.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: пара пентаклів.

Купуйте те, що вам потрібно. Ви маєте вибір, куди витратити гроші. Іноді краще почекати і покласти гроші в банк, доки ви не будете впевнені, що хочете зробити.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Меч.

Є напруга. Люди люблять пліткувати, але якщо ви не дасте їм інформацію, зрештою вони знайдуть когось іншого, про кого можна поговорити, або ще кудись, щоб піти і розпалити свою драму.

Джерело: yourtango .

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