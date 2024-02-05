Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 5 февраля.

Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Жизнь сегодня может оказаться настолько занятой, что времени на игры почти не останется. Постарайтесь, чтобы работа иногда лишала вас возможности развлечься позже!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Сегодня вы слишком много думаете, и вам необходимо принять несколько решений. Составьте список плюсов и минусов и посмотрите, поможет ли это.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Дела начинают двигаться вперед, и вы с оптимизмом смотрите в будущее. Вспыхнула искра творчества, и вы готовы заниматься тем, что вам нравится.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Повешенный.

Трудно дождаться, пока другие люди доведут дело до конца. Сегодня не становитесь жертвой чьего-то неправильного управления временем. Делайте то, что, как вы знаете, вы можете контролировать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Люди могут не соглашаться в силу своих личностей и внутренних потребностей. Лучшая практика: не принимайте это на свой счет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Сила

Доверяй себе. У вас гораздо больше смелости и способностей, чем вы думаете. Вы можете чувствовать себя слабым и слабым, но действия говорят громче, чем страх.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

То, что вам нужно, приходит к вам. У вас есть преимущество в той области, где, по вашему мнению, жизнь дает вам короткий конец палки.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Кубков.

Чувства могут быть непостоянными. Слушайте их, но также не забывайте сравнивать свои мысли с фактами для прояснения, когда это необходимо.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Мечей.

Хорошие новости могут прийти из самого ненадежного источника. Иногда даже человек, которому нельзя доверять, может говорить правду.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Луна.

Обман повсюду, но важно уметь отличить правду от вымысла. Вот почему важно, кто вы рядом. Держите надежных друзей рядом с вами.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Купите то, что вам нужно. У вас есть выбор, куда потратить деньги. Иногда лучше подождать и положить деньги в банк, пока вы не будете уверены, что хотите сделать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Есть напряжение. Люди любят посплетничать, но если вы не дадите им информацию, в конечном итоге они найдут кого-то другого, о ком можно поговорить, или куда-нибудь еще, чтобы пойти и разжечь свою драму.

Источник: yourtango.

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