Дни с особой опасностью и наоборот, удачные, в том числе и для финансов, для всех знаков Зодиака в прогнозе астролога на эту неделю с 5 по 11 февраля.

Астролог рассказала, чего ждать от недели с 5 по 11 февраля и в какие дни следует быть очень осторожными, пишет Politeka.net.

Неделя с 5 по 11 февраля, по словам астролога, пройдет под влиянием Водолейской энергии, что принесет неожиданные события как положительного, так и негативного характера.

«Уран вышел из стационарного движения и начал ускоряться, а это принесет и ускорение событий, появится желание добавить в свою жизнь легкости, спонтанности, новых эмоций, новых красок и новых чувств, захочется избавиться от зависимостей, отягчающих отношений, нам будет сложно сохранять спокойствие и сдерживаться. Возникнет стремление к обновлению всех сторон жизни», - рассказала эксперт по прогнозам в своем канале Scorpio.

Астролог также предупреждает, что растет опасность ракетных обстрелов, возможные проблемы с электроприборами и связью.

«Растется напряжение и аварийность, поэтому будьте внимательнее и собраннее, избегайте поспешности. Активируется нервная деятельность, которая может провоцировать у подверженных нервные срывы», - предупредила эксперт.

В понедельник, 5 февраля, говорит астролог, Меркурий соединяется с Плутоном, активирующим умственную деятельность. По ее словам, это хороший аспект для убеждения других людей, если у вас в этом есть потребность. Также этот аспект может принести ментальное перенапряжение, способствовать бескомпромиссности решений и радикальности сделанных выводов. Усилит подозрительность и недоверие.

«К кому-нибудь может поступить значимая информация, которая будет сильно влиять на жизнь в долгосрочной перспективе. Чтобы сбросить напряжение аспекта, займитесь интеллектуальными делами, исследовательской работой и обучением», - советует астролог.

Седьмого и восьмого февраля Венера в паре с Ураном будет способствовать деловой и финансовой сфере.

Кому-нибудь может принести неожиданные сюрпризы и в виде неожиданного зачатия, говорит астролог.

Кроме того, возможно резкое изменение планов.

«Также в эти дни Марс в гармоничном аспекте с Нептуном будет способствовать людям творческих и духовных профессий, но вместе с этим в эти дни активизируются мошенники и можно принять желаемое за действительное. Благоприятно для финансов, кому может поступить подарок, премия или вернут долги», - сообщила астрологиня.

Восьмого и девятого февраля – Солнце в напряженном квадрате к Урану может принести неожиданные события, повышенный травматизм.

Это, говорит астролог, вообще травмоопасные дни, так что не игнорируйте сигналы тревоги.

А вот 10 февраля астролог советует: не планируйте важные дела.

«10.02 Год Дракона на Новолуне в Водолее - будет ощущаться нехватка энергии, так что лучше на этот день не планировать важные дела. Кроме того, в этот день Меркурий будет находиться в квадрате к Юпитеру, так что возможны завышенные амбиции, сложности с концентрацией и проблемы в коммуникациях», - рассказала астрологиня.

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