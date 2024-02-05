Щотижневі читання карток Таро: передбачення Таро на період з 5 по 11 лютого.

Що карти готують Леву, Діві, Скорпіону, Стрільцю та іншим знакам зодіаку цього тижня?

ОВЕН (21 березня – 20 квітня)

Кохання: Вежа

Настрій: Десятка Кубків

Кар'єра: Сила

Цього тижня деякі щасливчики Овни можуть отримати те, що хочуть. Ті з вас, хто веде бізнес у рамках партнерства, мабуть, зможуть заробити більше грошей. Коли ви почуваєтеся добре, ви можете проводити більше часу з сім'єю та друзями та зберігати позитивний настрій. Якщо ви самотні і шукаєте партнера, це тиждень, щоб стати активнішими. Перший крок до покращення здоров'я - приділяти пильну увагу тому, що ви їсте. Цей тиждень — добрий час для покупки чи продажу нерухомості. Проблеми на роботі можуть виникнути через відсутність спілкування з начальством, клієнтами чи колегами. Студенти отримають велику користь від розвитку та підтримки здатності концентруватися на навчанні.

Щаслива кількість: 11

Щасливі кольори: ніжно-рожевий.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Кохання: Двійка Мечів

Настрій: Дурень

Кар'єра: Сила

Телець почуватиметься чудово цього тижня. Ви шукатимете способи покращити своє здоров'я та енергію. Цього тижня своєчасні та проникливі рішення у вашому домі можуть додати гармонії у сім'ї. Деякі з вас можуть отримувати позитивні сигнали від людини, яку ви таємно любите. Якщо ви хочете заробити багато грошей на своїх інвестиціях, ви повинні поки що тримати їх у секреті. Для деяких людей робота, як і раніше, буде напруженою і вимогливою. Невдачі у школі тільки зроблять учнів сильнішими, що допоможе їм досягти своїх цілей у довгостроковій перспективі. Велика ймовірність, що ви чудово проведете час у нетрадиційній подорожі. Деякі нові правила для вашого житла можуть бути важкими для дотримання.

Щасливе число: 2

Щасливий колір: персиковий.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

Кохання: Сімка Кубків.

Настрій: Дурень

Кар'єра: Судження

Усі аспекти вашого життя, як професійні, так і особисті, можуть процвітати. Зберігайте позитивний настрій та активно шукайте вдома відносини, які допоможуть вам рости. Складіть план, як продемонструвати свої найкращі навички на професійному фронті. Якщо ви хочете продовжувати успіх у фінансовому відношенні, вам потрібно продовжувати працювати над досягненням своїх цілей і робити розумний вибір. Учням слід навчитися самоконтролю та зберігати спокій, щоб пережити тиждень, не переймаючись конкуренцією. Якщо ви щойно зустріли когось особливого, постарайтеся проводити з ним якнайбільше часу. Зважаючи на все, купівля нерухомості стає реальністю. Здорові емоції можуть захистити вас від широкого кола перепадів настрою.

Щаслива кількість: 3

Щасливі кольори: рожевий.

РАК (22 червня – 22 липня)

Кохання: Трійка Мечів

Настрій: Помірність

Кар'єра: Імператриця

Цього тижня Раки можуть прогресувати у всіх сферах. Наявність чіткої мети допоможе вам досягти успіху в кар'єрі. Очікувані платежі швидше за все будуть отримані, і це підвищить вашу фінансову стабільність. Вдома ваша сім'я та друзі дають вам простір, комфорт та любов, яких ви потребуєте. Наявність когось особливого і розуміє у вашому житті може зробити її більш значущою. Навіть якщо ваше здоров'я може покращитись, не припиняйте тренування і більше відпочивайте. Учні можуть освоїти нову концепцію, яка, ймовірно, підвищить їхню успішність. Зміни, внесені у внутрішню частину будинку, будуть помічені та оцінені всіма. Подорож може виявитися трохи незручною.

Щасливе число: 4

Щасливі кольори: помаранчевий.

Лев (23 липня - 23 серпня)

Кохання: Закохані

Настрій: Справедливість

Кар'єра: Ієрофант

Загалом цього тижня ситуація покращується. Похвала за добре виконану роботу з боку начальства означає професійний фронт. Можливо, ви знаходитесь у кращому фінансовому становищі, щоб зробити невелику інвестицію. Люди, про які ви піклуєтеся найбільше, заохочуватимуть вас і повністю підтримуватимуть у всьому, що ви робите. Це чудова можливість знайти душевний спокій і попрацювати над відновленням розірваних романтичних відносин. Під час подорожі на великі відстані важливо залишити достатньо часу, щоб дістатися до місця призначення вчасно. Ви відчуєте полегшення, коли майнове питання буде вирішено на вашу користь. Студентам, які хочуть виділитися з натовпу, доведеться докласти додаткових зусиль. Ранкові тренування та вечірні прогулянки допоможуть підтримувати високий рівень фізичної підготовки протягом усього тижня.

Щасливе число: 5

Щасливі кольори: фіолетовий.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Кохання: Двійка Жезлів

Настрій: Десятка Кубків

Кар'єра: Сонце

Цього тижня для вас можуть розпочатися нові захоплюючі професійні відносини та підприємства. Ви можете почати нові проекти або по-новому подивитись поточні. Вкрай важливо уникати деструктивної поведінки вдома, оскільки ризики порушення статус-кво високі. Деякі люди можуть запланувати романтичне побачення у спокійному місці. Можливо, вам доведеться допомогти підлітку в сім'ї з домашнім завданням та відповісти на його академічні питання. Дотримуйтесь правил при вирішенні майнових питань, оскільки це збільшить ваші шанси на успіх. Можливо, ви внесли зміни до здорового способу життя і незабаром почнете пожинати плоди.

Щасливе число: 6

Щасливі кольори: темно-зелений.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Кохання: Вісімка Кубків.

Настрій: Зірка

Кар'єра: Шістка монет

Вірте в свою інтуїцію цього тижня, Терези. Деякі люди можуть спробувати нові способи заробляти гроші або організувати свої фінанси. Вам необхідно обмежити свою участь у позакласній діяльності. Проводьте більше часу зі своєю другою половинкою та родиною. Якщо ви хочете досягти професійного зростання або отримати підвищення, вам потрібно використати кожен шанс. Є ймовірність, що цього тижня вам і вашим друзям вдасться вирушити у веселу подорож. Деякі з вас можуть зробити ще один крок на шляху до досягнення своєї мети – придбання житла, зробивши правильну пропозицію. Тим, хто сподівається вчитися за кордоном зі стипендії, можливо, доведеться набратися терпіння. Цього тижня вам потрібно буде додатково подумати та проаналізувати своє романтичне життя.

Щаслива кількість: 18

Щасливі кольори: кремовий.

СКОРПІОН (24 жовтня - 22 листопада)

Кохання: Суд

Настрій: Світовий

Кар'єра: Помірність

Настав час упорядкувати своє професійне життя і знайти свій ритм. Всі ваші рахунки повинні бути легко сплачені на цьому тижні. Деякі місцеві жителі можуть провести чарівну ніч зі своїми близькими у романтичному місці. Імовірні деякі душевні розмови, а також безліч моментів, що запам'ятовуються. Загоєнню ран розлуки могло б дуже допомогти спілкування із давно втраченими родичами в іншій країні. Поїздка може бути скасована в останній момент. Такий необхідний проект реконструкції може бути успішно завершено. Студентам слід уникати стадної поведінки та прийняти практичні рішення щодо своєї кар'єри. Погані звички харчування та нестача сну можуть призвести до незначних проблем зі здоров'ям. Дбати.

Щаслива кількість: 17

Щасливі кольори: зелений.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

Кохання: Двійка монет

Настрій: Король монет

Кар'єра: Імператор

Мотивація вашої команди може значно покращити їх підхід та результати. Несподіваний приплив коштів може бути використаний для погашення прострочених рахунків та покриття негайних витрат. Поліпшення вашого здоров'я та рівня енергії принесе вам величезну радість. Однак дрібні сварки та непорозуміння можуть призвести до зростання внутрішньої напруженості цього тижня. У вас може бути шанс на все життя зробити пристрасне визнання людині, яку ви любите. Залиште у своєму розкладі небагато місця для маневру на випадок, якщо подорож займе більше часу, ніж очікувалося. Якщо документи на нерухомість не будуть ретельно перевірені, можуть виникнути проблеми. Ті, хто відновлює навчання після тривалої відсутності можуть отримати довгоочікувані новини.

Щасливе число: 7

Щасливі кольори: пурпуровий.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 21 січня)

Кохання: Лицар монет

Настрій: Путівник

Кар'єра: Чарівник

Ви можете зробити деякі кроки для просування кар'єрними сходами і відчути себе більш задоволеним на своїй нинішній посаді. У міру того, як ваш фінансовий стан покращиться, інші аспекти вашого життя також будуть процвітати, що принесе вам велике багатство і щастя. Старший член сім'ї може стати посередником, необхідним припинення майнового спору. Подорож із близькими, особливо з маленькими дітьми, може стати відновлюючим досвідом. Якщо цього тижня ви заведете нових друзів, ви чудово проведете час. Студентам рекомендується уникати відволікаючих факторів. Відвідування деяких фітнес-занять під керівництвом тренера може покращити ваші зусилля на оздоровлення. Важливо дотримуватися запобіжних заходів при першій зустрічі з потенційним партнером.

Щасливе число: 7

Щасливі кольори: білий.

ВОДОЛІЙ (22 січня - 19 лютого)

Кохання: Лицар Жезлов

Настрій: Диявол

Кар'єра: Повішений

Цього тижня ви можете відкрити для себе нові можливості та досягти нових висот у своїй кар'єрі. Здатність концентруватися стане цінним активом у діловому світі та допоможе вам збільшити своє багатство. Радість спільного свята може зміцнити зв'язок між членами сім'ї. Вам необхідно зберігати розважливість під час вирішення проблем, пов'язаних з нерухомістю. Подорож на відпочинок, ймовірно, принесе найкраще проведення часу. У студентів є чудова можливість залишити свій слід у творчій індустрії. Поєднання дисциплінованого способу життя та фізично активних хобі може допомогти вам знизити рівень стресу. Нещодавні романтичні події можуть викликати в деяких самотніх людей суперечливі емоції.

Щаслива кількість: 18

Щасливі кольори: кремовий.

РИБИ (20 лютого – 20 березня)

Кохання: Двійка монет

Настрій: Чарівник

Кар'єра: Башта

Цього тижня Риби можуть випробувати приплив життєвої енергії та щастя. Люди можуть звернути увагу на ваші навички на професійному фронті і ви зможете сформувати своє майбутнє. Вам слід провести дослідження, перш ніж вносити зміни у свій фінансовий портфель. Приклавши трохи гнучкості та розуміння, ви зможете відновити гармонію будинку. На романтичному фронті віддані партнери можуть стати ближчими один до одного. Враження, отримані під час подорожі за кордон, залишаться із вами назавжди. Розташування нерухомості може бути перевагою для деяких інвесторів. Якщо учні зможуть зберігати концентрацію, вони можуть досягти значного прогресу. Час, витрачений на йогу та медитацію, може позитивно підвищити вашу енергію.

Щаслива кількість: 4

Щасливі кольори: фіолетовий.

Джерело: hindustantimes .

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