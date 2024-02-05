Еженедельные чтения карт Таро: предсказание Таро на период с 5 по 11 февраля.

Что карты готовят Льву, Деве, Скорпиону, Стрельцу и другим знакам зодиака на эту неделю?

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Любовь: Башня

Настроение: Десятка Кубков

Карьера: Сила

На этой неделе некоторые счастливчики-Овны могут получить то, что хотят. Те из вас, кто ведет бизнес в рамках партнерства, вероятно, смогут заработать больше денег. Когда вы чувствуете себя хорошо, вы можете проводить больше времени с семьей и друзьями и сохранять позитивный настрой. Если вы одиноки и ищете партнера, это неделя, чтобы стать более активными. Первый шаг к улучшению здоровья — уделять пристальное внимание тому, что вы едите. Эта неделя — хорошее время для покупки или продажи недвижимости. Проблемы на работе могут возникнуть из-за отсутствия общения с начальством, клиентами или коллегами. Студенты получат большую пользу от развития и поддержания способности концентрироваться на учебе.

Счастливое число: 11

Счастливый цвет: нежно-розовый.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Любовь: Двойка Мечей

Настроение: Дурак

Карьера: Сила

Телец будет чувствовать себя прекрасно на этой неделе. Вы будете искать способы улучшить свое здоровье и энергию. На этой неделе своевременные и проницательные решения в вашем доме могут добавить гармонии в семье. Некоторые из вас могут получать положительные сигналы от человека, которого вы тайно любите. Если вы хотите заработать много денег на своих инвестициях, вы должны пока держать их в секрете. Для некоторых людей работа по-прежнему будет напряженной и требовательной. Неудачи в школе только сделают учеников сильнее, что поможет им достичь своих целей в долгосрочной перспективе. Велика вероятность, что вы прекрасно проведете время в нетрадиционном путешествии. Некоторые новые правила для вашего арендуемого жилья могут оказаться трудными для соблюдения.

Счастливое число: 2

Счастливый цвет: персиковый.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

Любовь: Семерка Кубков.

Настроение: Дурак

Карьера: Суждение

Все аспекты вашей жизни, как профессиональные, так и личные, могут процветать. Сохраняйте позитивный настрой и активно ищите дома отношения, которые помогут вам расти. Составьте план, как продемонстрировать свои лучшие навыки на профессиональном фронте. Если вы хотите продолжать преуспевать в финансовом отношении, вам нужно продолжать работать над достижением своих целей и делать разумный выбор. Учащимся следует научиться самоконтролю и сохранять спокойствие, чтобы пережить неделю, не беспокоясь о конкуренции. Если вы только что встретили кого-то особенного, постарайтесь проводить с ним как можно больше времени. Судя по всему, покупка недвижимости становится реальностью. Здоровые эмоции могут защитить вас от широкого спектра перепадов настроения.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: розовый.

РАК (22 июня – 22 июля)

Любовь: Тройка Мечей

Настроение: Умеренность

Карьера: Императрица

На этой неделе Раки могут прогрессировать во всех областях. Наличие четкой цели поможет вам добиться успеха в карьере. Ожидаемые платежи, скорее всего, будут получены, и это повысит вашу финансовую стабильность. Дома ваша семья и друзья дают вам пространство, комфорт и любовь, в которых вы нуждаетесь. Наличие кого-то особенного и понимающего в вашей жизни может сделать ее более значимой. Даже если ваше здоровье может улучшиться, не прекращайте тренировки и больше отдыхайте. Учащиеся могут освоить новую концепцию, которая, вероятно, повысит их успеваемость. Изменения, внесенные во внутреннюю часть дома, будут замечены и оценены всеми. Путешествие может оказаться немного неудобным.

Счастливое число: 4

Счастливый цвет: оранжевый.

Лев (23 июля — 23 августа)

Любовь: Влюбленные

Настроение: Справедливость

Карьера: Иерофант

В целом на этой неделе ситуация улучшается. Похвала за хорошо выполненную работу со стороны начальства означает на профессиональном фронте. Возможно, вы находитесь в лучшем финансовом положении, чтобы сделать небольшую инвестицию. Люди, о которых вы заботитесь больше всего, будут поощрять вас и полностью поддерживать во всем, что вы делаете. Это прекрасная возможность обрести душевное спокойствие и поработать над восстановлением разорванных романтических отношений. При путешествии на большие расстояния важно оставить достаточно времени, чтобы добраться до места назначения вовремя. Вы почувствуете облегчение, когда имущественный вопрос будет решен в вашу пользу. Студентам, которые хотят выделиться из толпы, придется приложить дополнительные усилия. Утренние тренировки и вечерние прогулки помогут поддерживать высокий уровень физической подготовки в течение всей недели.

Счастливое число: 5

Счастливый цвет: фиолетовый.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Любовь: Двойка Жезлов

Настроение: Десятка Кубков

Карьера: Солнце

На этой неделе для вас могут начаться новые захватывающие профессиональные отношения и предприятия. Вы можете начать новые проекты или по-новому взглянуть на текущие. Крайне важно избегать деструктивного поведения дома, поскольку риски нарушения статус-кво высоки. Некоторые люди могут запланировать романтическое свидание в спокойном месте. Возможно, вам придется помочь подростку в семье с домашним заданием и ответить на его академические вопросы. Придерживайтесь правил при решении имущественных вопросов, так как это увеличит ваши шансы на успех. Возможно, вы внесли изменения в здоровый образ жизни и вскоре начнете пожинать плоды.

Счастливое число: 6

Счастливый цвет: темно-зеленый.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Любовь: Восьмерка Кубков.

Настроение: Звезда

Карьера: Шестерка монет

Верьте в свою интуицию на этой неделе, Весы. Некоторые люди могут попробовать новые способы зарабатывания денег или организации своих финансов. Вам необходимо ограничить свое участие во внеклассной деятельности. Проводите больше времени со своей второй половинкой и семьей. Если вы хотите добиться профессионального роста или получить повышение, вам нужно использовать каждый шанс. Есть вероятность, что на этой неделе вам и вашим друзьям удастся отправиться в веселое путешествие. Некоторые из вас могли бы сделать еще один шаг на пути к достижению своей цели – приобретения жилья, сделав правильное предложение. Тем, кто надеется учиться за границей по стипендии, возможно, придется набраться терпения. На этой неделе вам нужно будет дополнительно подумать и проанализировать свою романтическую жизнь.

Счастливое число: 18

Счастливый цвет: кремовый.

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)

Любовь: Суд

Настроение: Мировое

Карьера: Умеренность

Пришло время привести свою профессиональную жизнь в порядок и найти свой ритм. Все ваши счета должны быть легко оплачены на этой неделе. Некоторые местные жители могут провести волшебную ночь со своими близкими в романтическом месте. Вероятны некоторые душевные разговоры, а также множество запоминающихся моментов. Заживлению ран разлуки могло бы очень помочь общение с давно потерянными родственниками в другой стране. Поездка может быть отменена в последний момент. Столь необходимый проект реконструкции может быть успешно завершен. Студентам следует избегать стадного поведения и принять практические решения относительно своей карьеры. Плохие привычки питания и недостаток сна могут привести к незначительным проблемам со здоровьем. Заботиться.

Счастливое число: 17

Счастливый цвет: зеленый.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Любовь: Двойка монет

Настроение: Король монет

Карьера: Император

Мотивация вашей команды может значительно улучшить их подход и результаты. Неожиданный приток денежных средств может быть использован для погашения просроченных счетов и покрытия немедленных расходов. Улучшение вашего здоровья и уровня энергии принесет вам огромную радость. Однако мелкие ссоры и недоразумения могут привести к росту внутренней напряженности на этой неделе. У вас может быть шанс на всю жизнь сделать страстное признание человеку, которого вы любите. Оставьте в своем расписании немного места для маневра на случай, если поездка займет больше времени, чем ожидалось. Если документы на недвижимость не будут тщательно проверены, могут возникнуть проблемы. Те, кто возобновляет учебу после длительного отсутствия, могут получить долгожданные новости.

Счастливое число: 7

Счастливый цвет: пурпурный.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 21 января)

Любовь: Рыцарь монет

Настроение: Отшельник

Карьера: Волшебник

Вы можете предпринять некоторые шаги для продвижения по карьерной лестнице и почувствовать себя более удовлетворенным на своей нынешней должности. По мере того как ваше финансовое положение улучшится, другие аспекты вашей жизни также будут процветать, что принесет вам большое богатство и счастье. Старший член семьи может стать посредником, необходимым для прекращения имущественного спора. Путешествие с близкими, особенно с маленькими детьми, может стать восстанавливающим опытом. Если на этой неделе вы заведете новых друзей, вы прекрасно проведете время. Студентам рекомендуется избегать отвлекающих факторов. Посещение некоторых фитнес-занятий под руководством тренера может улучшить ваши усилия по оздоровлению. Важно соблюдать меры предосторожности при первой встрече с потенциальным партнером.

Счастливое число: 7

Счастливый цвет: белый.

ВОДОЛЕЙ (22 января — 19 февраля)

Любовь: Рыцарь Жезлов

Настроение: Дьявол

Карьера: Повешенный

На этой неделе вы можете открыть для себя новые возможности и достичь новых высот в своей карьере. Способность концентрироваться станет ценным активом в деловом мире и поможет вам увеличить свое богатство. Радость от совместного праздника может укрепить связи между членами семьи. Вам необходимо сохранять рассудительность при решении проблем, связанных с недвижимостью. Путешествие на отдых, вероятно, принесет лучшее времяпровождение. У студентов есть прекрасная возможность оставить свой след в творческой индустрии. Сочетание дисциплинированного образа жизни и физически активных хобби может помочь вам снизить уровень стресса. Недавние романтические события могут вызвать у некоторых одиноких людей противоречивые эмоции.

Счастливое число: 18

Счастливый цвет: кремовый.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Любовь: Двойка монет

Настроение: Волшебник

Карьера: Башня

На этой неделе Рыбы могут испытать прилив жизненной энергии и счастья. Люди могут обратить внимание на ваши навыки на профессиональном фронте, и вы сможете сформировать свое будущее. Вам следует провести исследование, прежде чем вносить изменения в свой финансовый портфель. Приложив немного гибкости и понимания, вы сможете восстановить гармонию дома. На романтическом фронте преданные партнеры могут стать ближе друг к другу. Впечатления, полученные во время путешествия за границу, останутся с вами навсегда. Местоположение недвижимости может быть преимуществом для некоторых инвесторов. Если учащиеся смогут сохранять концентрацию, они могут добиться значительного прогресса. Время, потраченное на йогу и медитацию, может положительно повысить вашу энергию.

Счастливое число: 4

Счастливый цвет: фиолетовый.

Источник: hindustantimes.

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