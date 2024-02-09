Судья шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как готовить насыщенный украинский борщ.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить ароматный украинский борщ с мясом.

Ингредиенты:

2 свеклы

2 ч. ложки сахара

20 мл винного уксуса

1 лук

1 морковь

Растительное масло для жарки

3 картошки

0,5 кг свиных костей

1 стейк свинины

350 г молодой капусты

2 л воды

Приготовление:

1. Запекаем кости и стейк:

Разложите свиные кости на противне, полейте растительным маслом и запекайте при 180°C в течение 40 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарьте свиной стейк до золотистой корки с каждой стороны на сковороде с антипригарным покрытием.

2. Варим бульон:

Выньте запеченные кости, разрежьте их на кусочки. Добавьте к костям стейк.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, влейте 2-2,5 л воды в кастрюлю с толстым дном и варите 1 час без соли.

3. Готовим зажарку:

Обжарьте свеклу с сахаром и винным уксусом до мягкости.

Обжарьте лук с морковью на сковороде.

4. Подготовка ингредиентов:

Нарежьте картошку кубиками.

Нарежьте молодую капусту.

5. Сборка и варка:

Процедите бульон через марлю в другую кастрюлю с толстым дном, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте в бульон все нарезанные ингредиенты и варите 15 минут. Посолите по вкусу.

В конце добавьте ложку крупно нарезанного сала и варите до готовности.

6. Подача:

Подавайте борщ горячим, дополненным сметаной, кубиками сала и нарезанным луком, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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