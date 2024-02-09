В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить ароматный украинский борщ с мясом.
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 2 ч. ложки сахара
- 20 мл винного уксуса
- 1 лук
- 1 морковь
- Растительное масло для жарки
- 3 картошки
- 0,5 кг свиных костей
- 1 стейк свинины
- 350 г молодой капусты
- 2 л воды
Приготовление:
1. Запекаем кости и стейк:
Разложите свиные кости на противне, полейте растительным маслом и запекайте при 180°C в течение 40 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обжарьте свиной стейк до золотистой корки с каждой стороны на сковороде с антипригарным покрытием.
2. Варим бульон:
Выньте запеченные кости, разрежьте их на кусочки. Добавьте к костям стейк.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, влейте 2-2,5 л воды в кастрюлю с толстым дном и варите 1 час без соли.
3. Готовим зажарку:
Обжарьте свеклу с сахаром и винным уксусом до мягкости.
Обжарьте лук с морковью на сковороде.
4. Подготовка ингредиентов:
Нарежьте картошку кубиками.
Нарежьте молодую капусту.
5. Сборка и варка:
Процедите бульон через марлю в другую кастрюлю с толстым дном, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте в бульон все нарезанные ингредиенты и варите 15 минут. Посолите по вкусу.
В конце добавьте ложку крупно нарезанного сала и варите до готовности.
6. Подача:
Подавайте борщ горячим, дополненным сметаной, кубиками сала и нарезанным луком, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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