Украинская реперша и автор песен Alyona Alyona рассказала, как сделать так, чтобы вареники при варке не слиплись и не разварились.

Alyona Alyona призналась, что имеет в своем хозяйстве полезную вещь – простое устройство для лепки вареников.

На своей странице в Инстаграм Alyona Alyona рассказывала, что приобрела ее в Интернете.

«И сейчас утро, нет света. Сейчас буду месить тесто и готовить вареники", - рассказывала Alyona Alyona, готовя блюдо.

Демонстрируя результат приготовления вареников, Alyona Alyona отмечала, что у нее вышло 39 штук.

В тот раз Alyona Alyona лепила вареники с творогом.

«Самое лучшее то, что они не прилипли», - отмечала Alyona Alyona.

Alyona Alyona уверяла, что вареники получились очень вкусными.

Напомним, Alyona Alyona и Jerry Heil будут представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024", который состоится в мае в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы конкурсов запланированы на 7 и 9 мая, а вот финал – на 11 мая.

Alyona Alyona и Jerry Heil будут бороться за победу на "Евровидении-2024" с композицией "Teresa & Maria".

«Песня очень насыщена смыслами в ней заложен большой месседж в мир, отличающийся от нашего предыдущего творчества из Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение "Women's power". Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем достичь просто нереальных вершин», - говорит об этой песне Alyona Alyona.

Alyona Alyona также прокомментировала обвинение в том, что победа на нацотборе куплена.

«Я постоянно говорю одно и тоже: "Дай нам Бог тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть". Я не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, и мы бы тратили не на сборы, а на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, пусть они у нас будут", - отметила Alyona Alyona.

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