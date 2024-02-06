Этот завтрак по рецепту победительницы 12-го сезона «Мастер Шеф» Валерии Матрохиной готовится из очень вкусных продуктов, поэтому его оценят все.

Начать свой день звезда «Мастер Шеф» Валерия Матрохина советует с французских тостов, пишет Politeka.net.

Например, блюда, которое имеет очень интересное название Крок-мадам и Крок-месье. В приготовлении блюда нет ничего сложного и для него победительница «Мастер Шеф» предлагает взять такие ингредиенты: хлеб, горчицу, ветчину, твердый сыр, бешамель, яйцо (для Крок-Мадам).

Поджариваем на сковороде ломтики хлеба. Звезда Мастер Шеф выбрала хлеб для тостов.

Затем выложила хлебчик на противень, застеленный пергаментом. Каждый ломтик смазала горчицей. Добавила ветчину и потертый сыр. Сверху накрыла еще одним ломтиком поджаренного хлеба. Смазала соусом бешамель, посыпала еще твердым сыром и отправила в духовку.

Запекайте тосты 5-7 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Сырная начинка должна хорошо подрумяниться.

Тем временем разогрейте сковороду со сливочным маслом и поджарьте яйцо.

Достав тост из духовки, выложите яйцо.

Да, единственная разница между сэндвичами Крок-мадам и Крок-месье – это наличие яйца. У Крок-Месье его нет, а у Крок-Мадам оно символизирует ни что иное, как женскую шляпку.

Обычно для приготовления этого блюда используют тостовый хлеб, но подойдет батон или чиабат.

Важный ингредиент для тостов Крок-мадам и Крок-месье – это французский соус бешамель. Чтобы его приготовить, вам понадобятся 550 мл мл молока, 3 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки муки, щепотка соли и свежемолотого перца, а также щепотка молотого мускатного ореха.

На сковороде растопите сливочное масло и добавьте муку. Поджарьте в течение трех минут, постоянно помешивая. Затем добавьте молоко, убавьте огонь и варите около 10 минут, постоянно помешивая – в соусе не должно быть комочков. Чем дольше вы держите соус на огне, тем гуще он получится. Готовый соус процедите, добавьте соль и специи.

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