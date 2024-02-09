Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в деталях, как приготовить домашних творог.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в деталях, как дома сделать творог и не испортить его во время работы.

Ингредиенты:

1,5 л молока (3,2% жирности)

3 ст. ложки домашней сметаны (или йогурта без добавок)

Марля или вафельное полотенце

Инструкции:

1. Прокисание молока:

В большой кастрюле соедините молоко и сметану (или йогурт). Молоко должно быть свежим, идеально – фермерским, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Оставьте кастрюлю в теплой комнате на ночь, чтобы молоко скисло. Можно прикрыть кастрюлю или полотенцем.

2. Подготовка творога:

Утром у вас должен образоваться сгусток из творога. Если молоко превратилось в сплошной сгусток и виднеется водичка у стенок – это признак готовности.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, поставьте кастрюлю на очень медленный огонь и нагревайте до температуры 42-48°C. Не доводите до кипения.

Выключите плиту и оставьте творог остывать. Не торопитесь отцеживать, дайте ему "дойти".

3. Отцеживание:

Когда творог станет едва теплым или холодным, отцедите его на марлю или вафельное полотенце. Подвесьте, чтобы лишняя жидкость стекла.

Оставьте творог стекать в течение 1 часа.

4. Результат:

Ваш домашний творог готов! Получившийся сыр можно использовать для приготовления вкусных сырников, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

В данном случае получилось около 300 г сыра.

Примечание:

Важно поддерживать оптимальную температуру при нагревании молока, чтобы творог не получился слишком кислым или тугим.

"Мастер Шеф" Мартыновская также советует, можно экспериментировать с жирностью молока и временем скисания в зависимости от ваших предпочтений.

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