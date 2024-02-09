Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в деталях, как дома сделать творог и не испортить его во время работы.
Ингредиенты:
- 1,5 л молока (3,2% жирности)
- 3 ст. ложки домашней сметаны (или йогурта без добавок)
- Марля или вафельное полотенце
Инструкции:
1. Прокисание молока:
В большой кастрюле соедините молоко и сметану (или йогурт). Молоко должно быть свежим, идеально – фермерским, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Оставьте кастрюлю в теплой комнате на ночь, чтобы молоко скисло. Можно прикрыть кастрюлю или полотенцем.
2. Подготовка творога:
Утром у вас должен образоваться сгусток из творога. Если молоко превратилось в сплошной сгусток и виднеется водичка у стенок – это признак готовности.
"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, поставьте кастрюлю на очень медленный огонь и нагревайте до температуры 42-48°C. Не доводите до кипения.
Выключите плиту и оставьте творог остывать. Не торопитесь отцеживать, дайте ему "дойти".
3. Отцеживание:
Когда творог станет едва теплым или холодным, отцедите его на марлю или вафельное полотенце. Подвесьте, чтобы лишняя жидкость стекла.
Оставьте творог стекать в течение 1 часа.
4. Результат:
Ваш домашний творог готов! Получившийся сыр можно использовать для приготовления вкусных сырников, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
В данном случае получилось около 300 г сыра.
Примечание:
Важно поддерживать оптимальную температуру при нагревании молока, чтобы творог не получился слишком кислым или тугим.
"Мастер Шеф" Мартыновская также советует, можно экспериментировать с жирностью молока и временем скисания в зависимости от ваших предпочтений.
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