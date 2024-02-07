Победитель седьмого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как готовит свои фирменные сырники.

Для этого рецепта сырников победитель "Мастер Шеф" Пава использует:

творог - 400 г

груша – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

яичные желтки – 2 шт. (белки не используем, чтобы творожная масса не была слишком жидкой)

цедра 1 лимона

мука – 2 ст.л. с горкой

растительное масло и сливочное масло

По желанию можете попробовать заменить грушу, например, яблоком.

Самое важное – сразу отжать творог от лишней влаги. Для этого победитель "Мастер Шеф" использует марлю, сложенную в несколько раз.

С лимона снимает цедру, а грушу звезда "Мастер Шеф" чистит и нарезает очень мелкими кубиками.

Добавляем к творогу яичные желтки, сахар, ванильный сахар, муку, нарезанную грушу и лимонную цедру. Хорошо перемешиваем и формируем сырники на припыленной мукой рабочей поверхности. Для идеальной формы можно использовать обычную чашку или стакан.

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На разогретой сковороде с добавлением растительного масла победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский обжаривает сырники до золотистой корочки с обеих сторон, а затем перекладывает их в форму и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готовые сырники немного смазываем сливочным маслом и можно подавать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт сырников от победителя "Мастер Шеф":

"По внешнему виду очень красиво, я уверена, что и вкусно 👏👏👏Браво, Павчик";

"Вау! Вкуснятина! Надо приготовить!";

"Выглядит очень вкусно, а еще и со сладкой грушей!! 😋".

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