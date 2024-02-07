Победитель седьмого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как готовит свои фирменные сырники.
Для этого рецепта сырников победитель "Мастер Шеф" Пава использует:
- творог - 400 г
- груша – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- яичные желтки – 2 шт. (белки не используем, чтобы творожная масса не была слишком жидкой)
- цедра 1 лимона
- мука – 2 ст.л. с горкой
- растительное масло и сливочное масло
По желанию можете попробовать заменить грушу, например, яблоком.
Самое важное – сразу отжать творог от лишней влаги. Для этого победитель "Мастер Шеф" использует марлю, сложенную в несколько раз.
С лимона снимает цедру, а грушу звезда "Мастер Шеф" чистит и нарезает очень мелкими кубиками.
Добавляем к творогу яичные желтки, сахар, ванильный сахар, муку, нарезанную грушу и лимонную цедру. Хорошо перемешиваем и формируем сырники на припыленной мукой рабочей поверхности. Для идеальной формы можно использовать обычную чашку или стакан.
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На разогретой сковороде с добавлением растительного масла победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский обжаривает сырники до золотистой корочки с обеих сторон, а затем перекладывает их в форму и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готовые сырники немного смазываем сливочным маслом и можно подавать.
Украинцы в комментариях оценили рецепт сырников от победителя "Мастер Шеф":
"По внешнему виду очень красиво, я уверена, что и вкусно 👏👏👏Браво, Павчик";
"Вау! Вкуснятина! Надо приготовить!";
"Выглядит очень вкусно, а еще и со сладкой грушей!! 😋".
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