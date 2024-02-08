В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как побаловать себя и близких, сделав сладкий банановый торт.
Вафельный торт с бананом по рецепту Эктора Хименеса Браво
Ингредиенты:
- Ириска - 2 банки
- Масло сливочное – 200 г
- Банан - 1 кг
- Коржи вафельные
- Арахис – 150 г
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка Ирисково-Масляного Крема
Запеките арахис до золотистости при температуре 180 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нарежьте бананы тонкими ломтиками.
В комнатной температуре взбейте масло сливочное с ириской до получения однородного крема.
Шаг 2: Сборка Торта
На первый корж вафельный равномерно нанесите слой ирисково-масляного крема.
Уложите ломтики банана на крем, плотно распределяя их по поверхности.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, повторите процесс для оставшихся коржей, создавая слои вафель и крема, заканчивая верхним коржом.
Последний слой посыпьте запеченным и нарезанным арахисом, обеспечивая торту дополнительный хрустящий элемент.
Обмажьте бока торта оставшимся кремом для придания ему завершенного вида.
Шаг 3: Завершение и Подача
Прежде чем подавать, рекомендуется оставить торт на несколько часов или лучше сутки, чтобы вкусы хорошо соединились.
При подаче посыпьте торт морской солью для насыщенности вкуса, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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