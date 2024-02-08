Судья шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный и быстрый торт с бананом.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как побаловать себя и близких, сделав сладкий банановый торт.

Вафельный торт с бананом по рецепту Эктора Хименеса Браво

Ингредиенты:

Ириска - 2 банки

Масло сливочное – 200 г

Банан - 1 кг

Коржи вафельные

Арахис – 150 г

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка Ирисково-Масляного Крема

Запеките арахис до золотистости при температуре 180 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте бананы тонкими ломтиками.

В комнатной температуре взбейте масло сливочное с ириской до получения однородного крема.

Шаг 2: Сборка Торта

На первый корж вафельный равномерно нанесите слой ирисково-масляного крема.

Уложите ломтики банана на крем, плотно распределяя их по поверхности.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, повторите процесс для оставшихся коржей, создавая слои вафель и крема, заканчивая верхним коржом.

Последний слой посыпьте запеченным и нарезанным арахисом, обеспечивая торту дополнительный хрустящий элемент.

Обмажьте бока торта оставшимся кремом для придания ему завершенного вида.

Шаг 3: Завершение и Подача

Прежде чем подавать, рекомендуется оставить торт на несколько часов или лучше сутки, чтобы вкусы хорошо соединились.

При подаче посыпьте торт морской солью для насыщенности вкуса, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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