Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить самый популярный рецепт с йогуртом и печеньем.

Ингредиенты:

4 упаковки топленого йогурта (1360 г)

2 яйца

100 мл сливок 33%

100 г сахара

200 г печенья "топленое молоко"

200 г сливочного масла

50 г миндальной пудры (перебитый в кофемолке орех)

Щепотка соли

Хлопья миндаля для украшения

Приготовление:

Положите топленый йогурт в марлю и оставьте на сутки для стекания лишней жидкости, получив домашний сыр, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера.

Смешайте домашнюю рикотту, сливки и взбитые яйца с сахаром.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, перебейте печенье сливочным маслом, миндальной пудрой и добавьте щепотку соли. Выложите это тесто в форму, предварительно застланную пергаментом.

Влейте творожную массу в форму и выпекайте 10 минут при температуре 180°C. Затем убавьте температуру до 150°C и выпекайте еще час. Рекомендуется выпекать чизкейк на водяной бане для более нежной текстуры. Поставьте противень с водой в духовку во время выпекания, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Оставьте чизкейк остывать в духовке, чтобы избежать трещин на поверхности.

Поставьте чизкейк в холодильник и дайте ему полностью остыть и "отдохнуть" хотя бы несколько часов.

Перед подачей посыпьте чизкейк хлопьями миндаля для украшения, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

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