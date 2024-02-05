Победительница шоу "Зважені та щасливі", диетолог-нутрициолог Юлия Науменко предложила оригинальный рецепт для тех, кому надоело есть курицу и рыбу.
Звезда "Зважені та щасливі" показала, что из крабовых палочек можно делать не только салаты, но и вкуснейшие котлеты. Самое хорошее в рецепте то, что котлетки вкусные и горячие с тянущимся сыром, и холодные.
"Обязательно попробуйте приготовить для себя и семьи", – советует победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
Для приготовления котлет из крабовых палочек победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет такие ингредиенты (на одну порцию):
- крабовые палочки - 100 г
- яйцо - 1 шт.
- сыр (например, моцарелла или сулугуни) - 40 г
- перемолотая овсянка (или рисовая мука) - 1 ст.л.
- зелёный лук по вкусу
- соль и перец
- можно добавить зубчик чеснока
Крабовые палочки нарезаем, добавляем к ним яйцо, овсяную или рисовую муку, мелко нарезанный лук, натёртый сыр и приправы по вкусу. Хорошо все перемешиваем и руками формируем котлетки.
На разогретую сковороду добавляем чайную ложку оливкового масла и выкладываем котлеты, жарим на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
"Рецепт - находка 👌🏼приятного аппетита и вкусного похудения", – добавила победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
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