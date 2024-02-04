Бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальное тесто, чтобы блины получились максимально нежными и бархатными.

Тесто получается однородное, жидкое и без комочков. Благодаря этому блины по этому рецепту всегда будут тоненькими и не будут рваться.

Для приготовления бархатных блинчиков "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

молоко – 0,5 л

3 яйца

мука пшеничная – 190 г

растительное масло – 30 г

сахар – 30 г

соль – 2-3 г

Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в миске смешивает яйца с сахаром и солью. Венчиком перемешиваем, пока сахар не растворится. Затем добавляем половину молока и снова перемешиваем венчиком до однородной консистенции.

Далее судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет просеянную через сито муку и хорошо вымешивает венчком, чтобы не было комочков. Только после этого добавляем вторую половину молока и снова перемешиваем. Именно благодаря двухэтапному добавлению молока тесто получится идеальным, без комочков.

Готовому тесту даем постоять примерно 15-20 минут.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит такие блины на сильно разогретой сковороде в течение 30 секунд, а затем осторожно переворачивает и жарит еще 15-20 сек. с другой стороны.

Шеф-повар советует, когда выкладываете блины на тарелку, накрывать их широкой крышкой, тогда они будут максимально мягкими и сохранят тепло.

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