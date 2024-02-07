Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить вкусные коржи, которые могут быть наполнены совершенно любой начинкой. Универсальным вариантом считается мак, зелень ии сыр, что хорошо сочетается с коржами.
Ингредиенты:
Для теста:
- 0,5 л кефира, простокваши или ряженки
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соды
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 600-700 г муки (примерно)
- Подсолнечное масло для жарки
Подсказка: Можно добавить начинку, такую как сыр, зелень, мак.
Приготовление:
В глубокой миске соедините кефир (или простоквашу), яйцо, соду, сахар и соль, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Постепенно добавляйте муку, перемешивая, до тех пор, пока тесто не станет однородным, нежным и живым. Тесто должно оставаться мягким и эластичным.
Накройте миску полотенцем и оставьте тесто на 30 минут.
Формирование Лепешек:
Разделите тесто и раскатайте его в круги диаметром, соответствующим вашей сковороде, или порежьте маленькие ромбики.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, ножом сделайте надрезы на поверхности теста, чтобы обеспечить равномерную пропекаемость.
Жарка:
Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Выложите тесто на горячую сковороду. Жарьте каждую сторону 8–10 минут на среднем огне. Избегайте высокой температуры, чтобы избежать перегорания.
Подача:
Выложите готовые лепешки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте лепешки горячими с медом, вареньем, молоком или ряженкой, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
Эти нежные лепешки с кефиром – отличное угощение для летнего времени. Попробуйте добавить разные начинки для разнообразия вкусовых вариантов, также подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.
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