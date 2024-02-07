Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт простого блюда с универсальной начинкой.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить вкусные коржи, которые могут быть наполнены совершенно любой начинкой. Универсальным вариантом считается мак, зелень ии сыр, что хорошо сочетается с коржами.

Ингредиенты:

Для теста:

0,5 л кефира, простокваши или ряженки

1 яйцо

1 ч.л. соды

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

600-700 г муки (примерно)

Подсолнечное масло для жарки

Подсказка: Можно добавить начинку, такую как сыр, зелень, мак.

Приготовление:

В глубокой миске соедините кефир (или простоквашу), яйцо, соду, сахар и соль, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Постепенно добавляйте муку, перемешивая, до тех пор, пока тесто не станет однородным, нежным и живым. Тесто должно оставаться мягким и эластичным.

Накройте миску полотенцем и оставьте тесто на 30 минут.

Формирование Лепешек:

Разделите тесто и раскатайте его в круги диаметром, соответствующим вашей сковороде, или порежьте маленькие ромбики.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, ножом сделайте надрезы на поверхности теста, чтобы обеспечить равномерную пропекаемость.

Жарка:

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Выложите тесто на горячую сковороду. Жарьте каждую сторону 8–10 минут на среднем огне. Избегайте высокой температуры, чтобы избежать перегорания.

Подача:

Выложите готовые лепешки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте лепешки горячими с медом, вареньем, молоком или ряженкой, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Эти нежные лепешки с кефиром – отличное угощение для летнего времени. Попробуйте добавить разные начинки для разнообразия вкусовых вариантов, также подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

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