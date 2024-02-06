Судья шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как побаловать близких сладким десертом.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом нежного шоколадного торта с какао и молоком.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

3 яйца

100 г сахара

100 мл молока

100 мл масла

15 г какао

1 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

Сироп для пропитки:

Вода

Сахар

Подготовка теста:

В глубокой миске соедините муку, яйца, сахар, молоко, масло, какао, разрыхлитель и соль, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Перемешайте ингредиенты до получения однородного теста.

Выпекание:

Разогрейте духовку до 180°C.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, вылейте тесто в предварительно смазанную и посыпанную мукой форму диаметром 20 см.

Выпекайте торт в предварительно разогретой духовке в течение 30 минут.

Приготовление сиропа:

В небольшой кастрюле смешайте воду и сахар.

Доведите до кипения и варите несколько минут до того момента, пока сахар полностью не растворится.

Пропитка торта:

После выпечки торта, используя зубочистку, проколите несколько отверстий по всей поверхности, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Аккуратно налейте сироп на горячий торт, чтобы он пропитался.

Проверка готовности:

Проверьте готовность торта с помощью зубочистки: если она выходит сухой после погружения в тесто, значит, торт готов.

Подача:

Дайте торту полностью остыть перед подачей.

Украсьте по желанию шоколадной глазурью, свежими ягодами или шоколадными стружками, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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