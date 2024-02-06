В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом нежного шоколадного торта с какао и молоком.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 100 мл молока
- 100 мл масла
- 15 г какао
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
Сироп для пропитки:
- Вода
- Сахар
Подготовка теста:
В глубокой миске соедините муку, яйца, сахар, молоко, масло, какао, разрыхлитель и соль, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Перемешайте ингредиенты до получения однородного теста.
Выпекание:
Разогрейте духовку до 180°C.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, вылейте тесто в предварительно смазанную и посыпанную мукой форму диаметром 20 см.
Выпекайте торт в предварительно разогретой духовке в течение 30 минут.
Приготовление сиропа:
В небольшой кастрюле смешайте воду и сахар.
Доведите до кипения и варите несколько минут до того момента, пока сахар полностью не растворится.
Пропитка торта:
После выпечки торта, используя зубочистку, проколите несколько отверстий по всей поверхности, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Аккуратно налейте сироп на горячий торт, чтобы он пропитался.
Проверка готовности:
Проверьте готовность торта с помощью зубочистки: если она выходит сухой после погружения в тесто, значит, торт готов.
Подача:
Дайте торту полностью остыть перед подачей.
Украсьте по желанию шоколадной глазурью, свежими ягодами или шоколадными стружками, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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