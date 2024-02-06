Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать особенный рецепт десерта с булкой и ягодами.

Ингредиенты:

Сдобная булка - 4-6 ломтей

2 ст. ложки сахара

2 ст. ложки сливочного масла (82% жирности)

Ягоды для подачи (клубника, малина, черника)

Инжирный бальзамик (по желанию)

Мелисса для украшения

Мороженое (ванильное, фисташковое, шоколадное)

Инструкции:

Нарежьте сдобную булку на ломти и оставьте ее немного подсохнуть (не свежую, но сдобную), делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

В сковороде на среднем огне разогрейте сахар до золотистого карамельного цвета. Без добавления воды.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, когда сахар карамелизуется, добавьте сливочное масло (82% жирности). Масло начнет пениться и шкварчать.

Быстро добавьте ломти булки в карамельное-масляную смесь. Перемещайте булку по дну сковороды, чтобы впитать карамель с маслом. Переверните булку, чтобы покрыть ее обе стороны.

Выложите Pain Perdu на тарелку.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, подавайте с кисло-сладкими ягодами (клубника, малина, черника), поливайте инжирным бальзамиком, украсьте мелиссой и добавьте мороженое.

Наслаждайтесь этим нежным и ароматным френч тостом, где масло проникает внутрь, делая его влажным, а карамель создает хрустящую корочку снаружи, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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