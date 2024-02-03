Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал собственный рецепт, как приготовить самый вкусный крабовый салат.
Главное правило приготовления крабового салата от звезды "Мастер Шеф" – не добавлять рис.
Для этого рецепта крабового салата "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 280 г свежего огурца (семена лучше удалить)
- 280 г консервированной кукурузы
- яйца – 5 шт.
- зелень, зеленый лук
- 100 г майонеза
- соль и перец
Чтобы салат получился более легким, для заправки можно взять не просто майонез, а майонез и йогурт в пропорции 1:1.
Крабовые палочки, вареные яйца и огурец нарезаем маленьким кубиком. Мелко нарезаем зелень и зеленый лук. В миске смешиваем нарезанные ингредиенты, консервированную кукурузу и заправляем крабовый салат майонезом, солью и перцем.
Для заправки крабового салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рекомендует приготовить домашний майонез. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо – 2 шт.
- растительное масло – 250 г
- горчица – 2 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
В узкую емкость, как, например, мерный стакан для погружного блендера, выбиваем яйца, добавляем растительное масло, горчицу, соль и сахар. Ставим ножи блендера прямо на желтки и взбиваем, не двигая блендер в стороны или вверх-вниз.
Взбиваем, пока не получим густую консистенцию майонеза. После этого добавляем лимонный сок и снова взбиваем. При необходимости доводим майонез по вкусу солью, горчицей или лимоном.
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