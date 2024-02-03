Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт идеального крабового салата с домашним майонезом.

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал собственный рецепт, как приготовить самый вкусный крабовый салат.

Главное правило приготовления крабового салата от звезды "Мастер Шеф" – не добавлять рис.

Для этого рецепта крабового салата "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

200 г крабовых палочек

280 г свежего огурца (семена лучше удалить)

280 г консервированной кукурузы

яйца – 5 шт.

зелень, зеленый лук

100 г майонеза

соль и перец

Чтобы салат получился более легким, для заправки можно взять не просто майонез, а майонез и йогурт в пропорции 1:1.

Крабовые палочки, вареные яйца и огурец нарезаем маленьким кубиком. Мелко нарезаем зелень и зеленый лук. В миске смешиваем нарезанные ингредиенты, консервированную кукурузу и заправляем крабовый салат майонезом, солью и перцем.

Для заправки крабового салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рекомендует приготовить домашний майонез. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 2 шт.

растительное масло – 250 г

горчица – 2 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

сахар – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

В узкую емкость, как, например, мерный стакан для погружного блендера, выбиваем яйца, добавляем растительное масло, горчицу, соль и сахар. Ставим ножи блендера прямо на желтки и взбиваем, не двигая блендер в стороны или вверх-вниз.

Взбиваем, пока не получим густую консистенцию майонеза. После этого добавляем лимонный сок и снова взбиваем. При необходимости доводим майонез по вкусу солью, горчицей или лимоном.

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