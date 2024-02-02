В Минсоцполитики объяснили, что новость о пенсиях в Украине была некорректно представлена некоторыми СМИ, потому что речь идет о другом.
В пресс-службе Минсоцполитики Украины сообщили , что ведомство не блокирует банковские карты пенсионеров, у которых на счетах нет движения денег.
"Во-первых, это противоречит законодательству, регулирующему сферу социального обеспечения, во-вторых, мы не можем влиять на политику банков по обслуживанию карт!", - говорится в сообщении.
Однако есть нюанс. В Минсоцполитики добавили, что если пенсионеры-переселенцы, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не использующие карточку в период шести месяцев и на ней нет "движения" средств - пенсия не будет перечисляться на счет.
Сообщается, что пенсионерам не будут поступать средства до момента выяснения обстоятельств и прохождения идентификации.
В Минсоцполитики объяснили, что пенсия будет начисляться, но выплаты не поступят на счет пенсионера.
Идентификация пенсионера, как говорят в Минсоцполитики, необходима для того, чтобы узнать, имеет ли владелец карты к ней доступ, жив ли он и пользуется банковской картой.
Таким образом подтверждение личности пенсионера уменьшает риск того, что картой воспользуются мошенники.
Пенсионеры могут пройти идентификацию несколькими способами, в частности, как удаленно, посредством "Дії. Підпис", так и лично посетив ПФУ.
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