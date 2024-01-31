У 2024 році мінімальні та максимальні пенсії в Україні збільшилися відповідно до нового рівня прожиткового мінімуму. Згідно з ухваленим урядом бюджетом на 2024 рік, вже з лютого мінімальна пенсія становитиме майже 2 361 гривень, а максимальна досягне 23 610 гривень.
Це призведе до зростання середньої пенсії до 6 000 гривень. Перерахунки пенсій у 2024 році включають:
-
У січні виплати для пенсіонерів, які отримували мінімальну і максимальну пенсії, зростуть.
-
У січні та липні проведуть перерахунки виплат "чорнобильцям" і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років з повним страховим стажем.
-
У березні запланована індексація для всіх. Крім того, з квітня передбачено оновлення сум пенсій для тих, хто продовжує працювати.
Система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування включає пенсії за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" встановлює віковий період виходу на пенсію та відповідний стаж для різних категорій пенсіонерів у 2024 році.
У період з січня по грудень 2024 року вік для виходу на пенсію за віком складає 60 років, при умові наявності стажу не менше 31 року.
У період з січня по грудень 2024 року вік для виходу на пенсію за віком становить 63 роки, якщо стаж працюючого колишнього працівника складає від 21 до 31 року.
У період з січня по грудень 2024 року вік для виходу на пенсію за віком складає 65 років, якщо стаж працюючого колишнього працівника становить від 15 до 21 року.
Останні новини України:
Нагадаємо, у будь-якому разі в українців можуть забрати частину пенсійних виплат.
Як писала Politeka, за яких умов українці можуть вийти на пенсію у 50 років.
Також Politeka повідомляла, які зміни підготовлені для населення через запровадження накопичувальної пенсії.