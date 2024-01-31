Система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування включає пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку із втратою годувальника.

У 2024 році мінімальні та максимальні пенсії в Україні збільшилися відповідно до нового рівня прожиткового мінімуму. Згідно з ухваленим урядом бюджетом на 2024 рік, вже з лютого мінімальна пенсія становитиме майже 2 361 гривень, а максимальна досягне 23 610 гривень.

Це призведе до зростання середньої пенсії до 6 000 гривень. Перерахунки пенсій у 2024 році включають:

У січні виплати для пенсіонерів, які отримували мінімальну і максимальну пенсії, зростуть.

У січні та липні проведуть перерахунки виплат "чорнобильцям" і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років з повним страховим стажем.

У березні запланована індексація для всіх. Крім того, з квітня передбачено оновлення сум пенсій для тих, хто продовжує працювати.

Система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування включає пенсії за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" встановлює віковий період виходу на пенсію та відповідний стаж для різних категорій пенсіонерів у 2024 році.

У період з січня по грудень 2024 року вік для виходу на пенсію за віком складає 60 років, при умові наявності стажу не менше 31 року.

У період з січня по грудень 2024 року вік для виходу на пенсію за віком становить 63 роки, якщо стаж працюючого колишнього працівника складає від 21 до 31 року.

У період з січня по грудень 2024 року вік для виходу на пенсію за віком складає 65 років, якщо стаж працюючого колишнього працівника становить від 15 до 21 року.

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