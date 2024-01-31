Система общеобязательного государственного пенсионного страхования включает пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

В 2024 году минимальные и максимальные пенсии в Украине увеличились в соответствии с новым уровнем прожиточного минимума. Согласно принятому правительством бюджету на 2024 год, уже с февраля минимальная пенсия будет составлять почти 2 361 гривен, а максимальная достигнет 23 610 гривен.

Это приведет к росту средней пенсии до 6000 гривен. Перерасчеты пенсий в 2024 году включают:

В январе выплаты для пенсионеров, получавших минимальную и максимальную пенсии, возрастут.

В январе и июле проведут перерасчеты выплат "чернобыльцам" и получающим минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем.

В марте запланирована индексация для всех. Кроме того, с апреля предусмотрено обновление сумм пенсий для продолжающих работать.

Система общеобязательного государственного пенсионного страхования включает пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает возрастной период выхода на пенсию и соответствующий стаж для разных категорий пенсионеров в 2024 году.

В период с января по декабрь 2024 возраст для выхода на пенсию по возрасту составляет 60 лет, при условии наличия стажа не менее 31 года.

В период с января по декабрь 2024 возраст для выхода на пенсию по возрасту составляет 63 года, если стаж работающего бывшего работника составляет от 21 до 31 года.

В период с января по декабрь 2024 возраст для выхода на пенсию по возрасту составляет 65 лет, если стаж работающего бывшего работника составляет от 15 до 21 года.

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