Победитель седьмого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) предложил простой, быстрый и при этом изысканный рецепт омлета на завтрак.

На своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить омлет Пуляр за 15 минут.

"Этот омлет не имеет равных, он необыкновенно красив и нежен - сохраняйте, готовьте для себя и своих близких", - советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для приготовления омлета Пуляр победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

яйцо куриное – 3 шт.

креветки – 3 шт. (можно заменить на курицу, ветчину и т.д.)

руккола

авокадо - 1/2 шт.

перец чили

томат - 1 шт.

сливочное или оливковое масло

соль и перец по вкусу

Отделяем желтки от белков. К желткам добавляем соль и молотый перец, а к белкам только соль. Желтки перемешиваем либо просто венчиком, либо миксером. Белки хорошо взбиваем до пышных пиков.

На разогретую сковороду победитель "Мастер Шеф" выкладывает около 15 г сливочного масла и растапливает его. Желтки выливаем на сковороду и разравниваем по всей поверхности, а сверху равномерно выкладываем взбитые белки.

Тем временем звезда "Мастер Шеф" нарезает ломтиками помидор и половинку авокадо (его надо сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнело), ​​а также тоненько нарезает перец чили.

Снимаем готовый омлет со сковороды, разрезаем его пополам и складываем белком внутрь.

Креветки чистим и обжариваем с добавлением соли и перца. Сверху на омлет выкладываем рукколу, авокадо, помидор, немного перчика чили и обжаренные креветки.

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