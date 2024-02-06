На своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить омлет Пуляр за 15 минут.

"Этот омлет не имеет равных, он необыкновенно красив и нежен - сохраняйте, готовьте для себя и своих близких", - советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для приготовления омлета Пуляр победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • яйцо куриное – 3 шт.
  • креветки – 3 шт. (можно заменить на курицу, ветчину и т.д.)
  • руккола
  • авокадо - 1/2 шт.
  • перец чили
  • томат - 1 шт.
  • сливочное или оливковое масло
  • соль и перец по вкусу

рецепт, "Мастер Шеф"

Отделяем желтки от белков. К желткам добавляем соль и молотый перец, а к белкам только соль. Желтки перемешиваем либо просто венчиком, либо миксером. Белки хорошо взбиваем до пышных пиков.

На разогретую сковороду победитель "Мастер Шеф" выкладывает около 15 г сливочного масла и растапливает его. Желтки выливаем на сковороду и разравниваем по всей поверхности, а сверху равномерно выкладываем взбитые белки.

Тем временем звезда "Мастер Шеф" нарезает ломтиками помидор и половинку авокадо (его надо сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнело), ​​а также тоненько нарезает перец чили.

Снимаем готовый омлет со сковороды, разрезаем его пополам и складываем белком внутрь.

Креветки чистим и обжариваем с добавлением соли и перца. Сверху на омлет выкладываем рукколу, авокадо, помидор, немного перчика чили и обжаренные креветки.

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