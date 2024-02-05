Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт вкусных и нежных панкейков с маком и ягодной начинкой.

Для приготовления панкейков звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

кефир - 220 мл

яйцо - 1 шт.

сахар - 1 ст.л.

сода пищевая - 0,5 ч.л.

сливочное масло - 20 г (растопленное)

мука - 150 г

мак - 20 г

замороженная малина - 80 г

Малину можно заменить на любые другие ягоды, например, смородину или чернику.

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает сухие ингредиенты - муку, мак и соду.

В отдельной миске соединяем яйцо с сахаром и сливочным маслом, перемешиваем. Затем добавляем кефир и снова перемешиваем.

В миску к жидким ингредиентам "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет смесь сухих ингредиентов и перемешивает тесто до однородной консистенции.

Такие оладьи нужно жарить не так, как обычные, которые просто обжаривают на разогретой сковороде с обеих сторон. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская на слегка теплую сковороду выкладывает тесто (удобнее это делать не просто ложкой, а с помощью кондитерского мешка), в серединку добавляет немного ягод, а сверху снова тесто, чтобы накрыть начинку.

Жарить панкейки можно совсем без добавляения масла, на сухой сковороде, что делает их максимально полезными. Просто обжариваем их под крышкой, чтобы, они хорошо пропеклись, с обеих сторон.

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