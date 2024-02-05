Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт вкусных и нежных панкейков с маком и ягодной начинкой.
Для приготовления панкейков звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- кефир - 220 мл
- яйцо - 1 шт.
- сахар - 1 ст.л.
- сода пищевая - 0,5 ч.л.
- сливочное масло - 20 г (растопленное)
- мука - 150 г
- мак - 20 г
- замороженная малина - 80 г
Малину можно заменить на любые другие ягоды, например, смородину или чернику.
Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает сухие ингредиенты - муку, мак и соду.
В отдельной миске соединяем яйцо с сахаром и сливочным маслом, перемешиваем. Затем добавляем кефир и снова перемешиваем.
В миску к жидким ингредиентам "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет смесь сухих ингредиентов и перемешивает тесто до однородной консистенции.
Такие оладьи нужно жарить не так, как обычные, которые просто обжаривают на разогретой сковороде с обеих сторон. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская на слегка теплую сковороду выкладывает тесто (удобнее это делать не просто ложкой, а с помощью кондитерского мешка), в серединку добавляет немного ягод, а сверху снова тесто, чтобы накрыть начинку.
Жарить панкейки можно совсем без добавляения масла, на сухой сковороде, что делает их максимально полезными. Просто обжариваем их под крышкой, чтобы, они хорошо пропеклись, с обеих сторон.
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