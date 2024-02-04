Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася с украинцами рецептом вкуснейших тыквенных блинов с творожной начинкой.

Сперва нужно приготовить тыквенное пюре. Для этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит тыкву, нарезает ее на небольшие кусочки, заливает водой и отваривает 15 минут на среднем огне до мягкости. Сливаем воду и перебивает вареную тыкву в пюре.

Для тыквенного теста на блины звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

готовое тыквенное пюре - 200 г

молоко (теплое) - 250 мл

яйца - 3 шт.

сахар - 30 г

растительное масло или сливочное масло - 30 мл

соль - щепотка

мука - 80-100 г

Смешиваем до однородности тыквенное пюре, яйца и сахар. Затем добавляем муку с солью и снова перемешиваем. Добавляем молоко и перемешиваем. В конце добавляем горячее сливочное или растительное масло и снова перемешиваем.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит такие блины на разогретой сковороде с одной стороны, смазывает половину блинчика сливочным маслом, накрывает второй половиной и перекладывает на тарелку.

Для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла просто:

творог жирностью от 5% - 300 г

сметана 15% - 100 г

Перебиваем творожную массу блендером до однородности, выкладываем на сложенные пополам блины и заворачиваем в трубочку.

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