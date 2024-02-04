Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася с украинцами рецептом вкуснейших тыквенных блинов с творожной начинкой.
Сперва нужно приготовить тыквенное пюре. Для этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит тыкву, нарезает ее на небольшие кусочки, заливает водой и отваривает 15 минут на среднем огне до мягкости. Сливаем воду и перебивает вареную тыкву в пюре.
Для тыквенного теста на блины звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- готовое тыквенное пюре - 200 г
- молоко (теплое) - 250 мл
- яйца - 3 шт.
- сахар - 30 г
- растительное масло или сливочное масло - 30 мл
- соль - щепотка
- мука - 80-100 г
Смешиваем до однородности тыквенное пюре, яйца и сахар. Затем добавляем муку с солью и снова перемешиваем. Добавляем молоко и перемешиваем. В конце добавляем горячее сливочное или растительное масло и снова перемешиваем.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит такие блины на разогретой сковороде с одной стороны, смазывает половину блинчика сливочным маслом, накрывает второй половиной и перекладывает на тарелку.
Для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла просто:
- творог жирностью от 5% - 300 г
- сметана 15% - 100 г
Перебиваем творожную массу блендером до однородности, выкладываем на сложенные пополам блины и заворачиваем в трубочку.
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