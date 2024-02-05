Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрушил стереотипы о том, что шаурма вредна и поделился вкусным и полезным рецептом.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал собственный рецепт сочной шаурмы из ингредиентов, которые есть в холодильнике.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не использовал майонез, а приготовил вкусный соус на основе йогурта, добавил в шаурму побольше овощей и курицы, поэтому за лишние калории можно не переживать.

Можно менять начинку по собственному вкусу, но "Мастер Шеф" Хименес-Браво для приготовления шаурмы взял следующие ингредиенты:

200 г мяса куриного бедра

лаваш - 1 шт.

специи (щепотка копченой паприки, кумина, фенхеля, зиры)

зубчик чеснока

300 мл греческого йогурта

5 г укропа

15 г соленых огурцов

масло подсолнечное

30 г томата

15 г синего лука

30-50 г салата Айсберг

Для соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает часть греческого йогурта с мелко нарезанным соленым огурцом, измельченным укропом и специями.

Мясо маринуем с добавлением греческого йогурта, нарезанного чеснока и специй. Запекаем курицу в разогретой до 180 градусов духовке, а затем режем на кусочки.

На лаваш ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял квадратный) выкладываем йогуртовый соус, нарезанный салат, лук, помидоры, немного подсаливаем овощи, добавляем побольше мяса. Заворачиваем шаурму и обжарим, чтобы лаваш был хрустящим.

"Я просто в восторге. Я не могу оторваться от нее. Это очень вкусно. На балкон!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

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