В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал собственный рецепт сочной шаурмы из ингредиентов, которые есть в холодильнике.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не использовал майонез, а приготовил вкусный соус на основе йогурта, добавил в шаурму побольше овощей и курицы, поэтому за лишние калории можно не переживать.
Можно менять начинку по собственному вкусу, но "Мастер Шеф" Хименес-Браво для приготовления шаурмы взял следующие ингредиенты:
- 200 г мяса куриного бедра
- лаваш - 1 шт.
- специи (щепотка копченой паприки, кумина, фенхеля, зиры)
- зубчик чеснока
- 300 мл греческого йогурта
- 5 г укропа
- 15 г соленых огурцов
- масло подсолнечное
- 30 г томата
- 15 г синего лука
- 30-50 г салата Айсберг
Для соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает часть греческого йогурта с мелко нарезанным соленым огурцом, измельченным укропом и специями.
Мясо маринуем с добавлением греческого йогурта, нарезанного чеснока и специй. Запекаем курицу в разогретой до 180 градусов духовке, а затем режем на кусочки.
На лаваш ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял квадратный) выкладываем йогуртовый соус, нарезанный салат, лук, помидоры, немного подсаливаем овощи, добавляем побольше мяса. Заворачиваем шаурму и обжарим, чтобы лаваш был хрустящим.
"Я просто в восторге. Я не могу оторваться от нее. Это очень вкусно. На балкон!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
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