Во Львовской областной клинической больнице родился мальчик весом 3 килограмма 700 граммов.
Как сообщили во Львовской областной клинической больнице, мальчика назвали Святослав – он одиннадцатый ребенок в семье.
Маме Ирине 40 лет и учитывая ее общее состояние и количество родов, врачи приняли решение держать ее под особо пристальным наблюдением.
"Роды прошли без осложнений, и родился здоровый мальчик", – сообщил акушер-гинеколог Сергей Игнатович.
Также известно, что самому старшему сыну Ирины сейчас 17 лет.
К счастью, здоровью мамы и малыша ничего не угрожает, роды прошли хорошо.
Святослав будет расти в большой и любящей семье.
"Пусть растет здоровым, счастливым под мирным небом Украины",
"Хорошая профессиональная команда", – пишут украинцы в комментариях.
Кстати, Украина переживает демографический кризис, эксперты прогнозируют ухудшение ситуации в будущем.
Согласно прогнозу Института демографии, в течение следующих 15 лет население может сократиться примерно на 10 – 12 миллионов человек.
"Просто для того, чтобы не происходило сокращение населения вследствие природного фактора, то есть соотношения рождаемости и смертности, нужно, чтобы 100 женщин рожали 210 – 220 детей", – говорится в сообщении.
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