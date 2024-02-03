В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как приготовить быструю мясную закуску.

Ингредиенты:

1 круглый лаваш

150 г фарша

3 г паприки

3 г черного перца

1 г соли

50 г сметаны

5 г лука зеленого

20 г квашеного огурца

Соль по вкусу

Дополнительные ингредиенты для начинки:

20 г помидоров

10 г синего лука

5 г кинзы

Приготовление:

Нарежьте лук зеленый, квашеный огурец, помидоры, синий лук и кинзу, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарьте фарш без масла до готовности. Добавьте паприку, черный перец и соль. Хорошо перемешайте.

Приготовление соуса:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, в миске смешайте сметану, лук зеленый и квашеный огурец. Добавьте соль по вкусу.

Начинка для лаваша:

Равномерно распределите приготовленный фарш по лавашу.

Поставьте на фарш нарезанные помидоры, синий лук и кинзу.

Сбор и подача:

Полейте лаваш соусом из сметаны, лука и огурца.

Аккуратно скрутите лаваш, создавая рулет. При необходимости, закрепите конец лаваша, чтобы рулет не раскрывался.

Нарежьте получившийся рулет порционными кусочками.

Подавайте мясный лаваш горячим как идеальное блюдо на завтрак, обед или перекус. Может быть использован как закуска во время просмотра кино с друзьями, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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