Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт простого и вкусного перекуса с бутербродами. По словам "Мастер Шефа" особого вкуса придает лайм и перец, поэтому
Ингредиенты:
- Красные капсикумы (перцы)
- Крем-сыр
- Тунец в масле
- Кинза
- Зеленый лук
- Лайм (сок и цедра)
- Соль
- Перец
- Хлеб на закваске (например, тартин)
Инструкции:
Включите духовку на 200 градусов, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.
Выложите капсикумы (перцы) на противень и запекайте их в предварительно разогретой духовке в течение 15-17 минут, пока кожура не станет подрумяненной. После этого остудите перцы и аккуратно удалите кожуру, затем сделайте продольные надрезы и удалите семена.
В миске соедините крем-сыр и тунец в масле в соотношении 1:1. Тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, добавьте мелко нарезанную кинзу, немного зеленого лука, сок и цедру лайма, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте до получения насыщенной начинки.
Наполните запеченные перцы приготовленной начинкой, аккуратно закройте и положите их на греночку.
Выберите качественный хлеб, предпочтительно на закваске, например, тартин, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Наслаждайтесь бутербродами с перцем и тунцом, идеально подходящими к розовому вину.
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