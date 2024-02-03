Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать вкусный перекус с бутербродами.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт простого и вкусного перекуса с бутербродами. По словам "Мастер Шефа" особого вкуса придает лайм и перец, поэтому

Ингредиенты:

Красные капсикумы (перцы)

Крем-сыр

Тунец в масле

Кинза

Зеленый лук

Лайм (сок и цедра)

Соль

Перец

Хлеб на закваске (например, тартин)

Инструкции:

Включите духовку на 200 градусов, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Выложите капсикумы (перцы) на противень и запекайте их в предварительно разогретой духовке в течение 15-17 минут, пока кожура не станет подрумяненной. После этого остудите перцы и аккуратно удалите кожуру, затем сделайте продольные надрезы и удалите семена.

В миске соедините крем-сыр и тунец в масле в соотношении 1:1. Тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, добавьте мелко нарезанную кинзу, немного зеленого лука, сок и цедру лайма, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте до получения насыщенной начинки.

Наполните запеченные перцы приготовленной начинкой, аккуратно закройте и положите их на греночку.

Выберите качественный хлеб, предпочтительно на закваске, например, тартин, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Наслаждайтесь бутербродами с перцем и тунцом, идеально подходящими к розовому вину.

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