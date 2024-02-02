В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкусные куриные котлеты по-мексикански.

"Легче легкого, влюбитесь в аромат, вкус и яркие цвета вместе с этими котлетами", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

филе куриное – 500 г

сыр твердый – 100 г

консервированная кукуруза – 150 г

зеленый лук – 30 г

яйцо куриное – 1 шт.

специи (например, сушеные томаты, чеснок, базилик)

мука – 1.5 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

сметана – 1 ст.л.

соль и перец по вкусу

Куриное филе и сыр нарезаем мелкими кубиками. Добавляем к мясу и сыру мелко нарезанный зеленый лук, сметану, яйцо, муку, специи, кукурузу, растительное масло, соль, перец и перемешиваем все до однородности.

На разогретую сковороду с растительным маслом ложкой выкладываем котлетки и обжариваем пс обеих сторон до золотистой корочки.

"Приятного аппетита 💛 Готовьте побольше, потому что разлетятся очень быстро, уверяю 🤫🤌🏽", – добавил победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Украинцы в комментариях оценили рецепт котлеток от звезды "Мастер Шеф":

"Только съели, очень вкусно 😋";

"Выглядят аппетитно! Надо попробовать! Спасибо за рецепт! 👏";

"Вчера делала обычные рубленые котлеты, но этот рецепт – однозначно БИМБА🔥".

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