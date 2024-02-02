В этот раз на своей странице в Instagram победительница второго сезона и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт идеального завтрака за 5 минут.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская приготовила вкусный, полезный и питательный овсяноблин, который можно подавать с разными начинками. Рецепт очень простой и быстрый.
Для приготовления овсяноблина звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- отруби овсяные – 20 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 20 г
- соль
- растительное масло для жарки
Для начинки бывшая судья "Мастер Шеф" предлагает взять:
- сыр
- рыбу
- авокадо
- зелень
- листья салата
"Лучше не заменять отруби, потому что все полезное именно в них 🤗", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская в миске смешивает венчиком яйца со сметаной, отрубями и солью – и тесто для овсяноблина готово.
Хорошо разогреваем сковороду с добавлением растительного масла, выливаем тесто ровным блином, накрываем крышкой и жарим в течение нескольких минут. После этого выкладываем на блин сыр, снова накрываем крышкой и жарим еще 1-2 минуты.
Перекладываем готовый овсяноблин на тарелку, выкладываем начинку на собственный вкус и складываем пополам.
Украинцы в комментариях оценили этот рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Великолепный завтрак, спасибо 💖";
"Вкуснятина!!!🔥😍".
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