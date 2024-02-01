Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать лучший вариант блюда для завтрака.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась, как сделать вкусные и универсальные вафли, которые будут лучшим вариантом для завтрака.

Ингредиенты:

160 г муки

4 яйца

200 мл теплого молока (или растительного молока)

6 г разрыхлителя (чайная ложка)

4 ст. л подсолнечного рафинированного масла

Щепотка соли

Щепотка сахара

Инструкции:

Отделите белки от желтков и взбейте белки в плотную пену с помощью венчика, рассказал "Мастер Шеф" Мартыновская.

В миске смешайте желтки, масло и молоко, добавьте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, постепенно вводите венчиком взбитые белки в основную массу, делайте это деликатно, чтобы сохранить воздушность теста.

Разогрейте вафельницу.

Наливайте тесто на разогретую вафельницу и готовьте вафли согласно инструкциям устройства.

Повторяйте процесс, пока весь материал не будет использован, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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