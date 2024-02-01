Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась, как сделать вкусные и универсальные вафли, которые будут лучшим вариантом для завтрака.
Ингредиенты:
- 160 г муки
- 4 яйца
- 200 мл теплого молока (или растительного молока)
- 6 г разрыхлителя (чайная ложка)
- 4 ст. л подсолнечного рафинированного масла
- Щепотка соли
- Щепотка сахара
Инструкции:
Отделите белки от желтков и взбейте белки в плотную пену с помощью венчика, рассказал "Мастер Шеф" Мартыновская.
В миске смешайте желтки, масло и молоко, добавьте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, постепенно вводите венчиком взбитые белки в основную массу, делайте это деликатно, чтобы сохранить воздушность теста.
Разогрейте вафельницу.
Наливайте тесто на разогретую вафельницу и готовьте вафли согласно инструкциям устройства.
Повторяйте процесс, пока весь материал не будет использован, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
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