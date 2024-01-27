Так, через пятнадцать лет может остаться всего тридцать миллионов украинцев и украинок.

Эксперты прогнозируют, что численность населения станет одним из самых больших вызовов, которые предстанут перед Украиной.

Согласно прогнозу Института демографии, в течение следующих 15 лет население может сократиться примерно на 10 – 12 миллионов человек.

Кроме того, вызовом перед страной будет изменение половозрастной структуры населения - украинцы стремительно стареют.

Даже до начала полномасштабного вторжения рождаемость в Украине находилась на низком уровне, 100 женщин рожали 116 детей – это примерно вдвое меньше, чтобы численность украинцев была на постоянном уровне.

"Просто для того, чтобы не происходило сокращение населения вследствие природного фактора, то есть соотношения рождаемости и смертности, нужно, чтобы 100 женщин рожали 210 – 220 детей", – говорится в сообщении.

Украинцы в комментариях поделились мнениями по прогнозу экспертов:

"Если государство будет предоставлять 800 грн помощи, то некому будет рожать",

"это на одну женщину 2-3 ребенка. у нас так и есть. редко, где семья имеет одного ребенка. обычно 2",

"Рождаемость должна возрасти, а помощь на ребенка 860 грн",

"Женщины не хотят и не могут рожать, потому что их поставили в такие условия, что с одним ребенком тяжело. Ни помощи от государства, ни законов работающих в отношении мужчин, которые не достойны родителей...".

Источник: 24 канал.

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