Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявила, что выплаты ВПЛ должны быть оптимизированы.

Ирина Верещук сообщила, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета.

Как заявила Верещук в эфире "Єдиних новин", именно партнеры предъявляют требования оптимизировать выплаты ВПЛ.

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры выдвигают требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", - сообщила вице-премьер-министр. по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По ее данным, в Украине около 4,9 миллиона человек, считающихся внутренними переселенцами, из них 2,5 млн каждый месяц получают выплаты.

Верещук отметила, что уязвимые должны продолжить получать выплаты, а уже адаптировавшиеся или получили жилье или работу - к ним подходы должны быть более справедливы.

Украинцы прокомментировали новость о сокращении выплат ВПЛ:

"Частно есть переселенцы, которые ничего не потеряли, только переезжают туда сюда по выплатам, но может оптимизировать сначала огромные зарплаты власть имущих, судей и разных чиновников. Гораздо больше оптимизируется",

"Вот бы оптимизировать зарплаты судей прокуроров депутатов и работников сбу в тылу и других государственных служащих в соответствии с размером бюджета. А х.. и кто такое сделает",

"Да не позоритесь с теми выплатами. Там сколько тех выплат? 50$ на человека? Вы пробовали прожить на 50$ на человека?".

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