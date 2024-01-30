Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил удивить украинцев своим оригинальным рецептом голубцов.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить голубцы из пекинской капусты, а в начинку к мясу добавить грибы.
Для приготовления своих особых голубцов из пекинской капусты "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет:
- кочан пекинской капусты⠀
- 400 г фарша (куриного)
- 200 г риса (уже отварного)
- 200 г грибов
- 1 морковь
- 1 луковица
- 50 г томатной пасты
- 100 г воды
- немного сахара
- соль и перец
Нижнюю часть пекинской капусты с грубой частью листочков "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отрезает, а нежную верхушку отваривает в течение двух минут в кипящей воде.
Когда капуста немного остынет, разбираем ее на листики, а их нижнюю часть немного отбиваем, чтобы голубцы получились максимально нежными.
Грибы нарезаем мелко и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.
Для начинки смешиваем фарш с рисом и обжаренными грибами, по вкусу добавляем соль и перец. На каждый лист пекинской капусты выкладываем начинку и формируем голубцы.
Отдельно "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит зажарку: лук нарезает кубиком, морковь натирает на терке и обжаривает их на сковороде.
Для заливки смешиваем томатную пасту с водой и сахаром.
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На дно кастрюли выкладываем зажарку из лука и моркови, на нее голубцы из пекинской капусты, а сверху заливаем все томатным соусом.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво тушит голубцы из пекинской капусты всего 15 минут – и блюдо готово.
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