Судья шоу "Мастер Шеф", звездный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился удачным экспериментом с рецептурой знаменитого украинского блюда.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил удивить украинцев своим оригинальным рецептом голубцов.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить голубцы из пекинской капусты, а в начинку к мясу добавить грибы.

Для приготовления своих особых голубцов из пекинской капусты "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет:

кочан пекинской капусты⠀

400 г фарша (куриного)

200 г риса (уже отварного)

200 г грибов

1 морковь

1 луковица

50 г томатной пасты

100 г воды

немного сахара

соль и перец

Нижнюю часть пекинской капусты с грубой частью листочков "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отрезает, а нежную верхушку отваривает в течение двух минут в кипящей воде.

Когда капуста немного остынет, разбираем ее на листики, а их нижнюю часть немного отбиваем, чтобы голубцы получились максимально нежными.

Грибы нарезаем мелко и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.

Для начинки смешиваем фарш с рисом и обжаренными грибами, по вкусу добавляем соль и перец. На каждый лист пекинской капусты выкладываем начинку и формируем голубцы.

Отдельно "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит зажарку: лук нарезает кубиком, морковь натирает на терке и обжаривает их на сковороде.

Для заливки смешиваем томатную пасту с водой и сахаром.

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На дно кастрюли выкладываем зажарку из лука и моркови, на нее голубцы из пекинской капусты, а сверху заливаем все томатным соусом.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво тушит голубцы из пекинской капусты всего 15 минут – и блюдо готово.

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