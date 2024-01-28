Наслаждаться вкусом моркови по-корейски можно и тем, кто ни в чем не отказывает, и тем, кто соблюдает диеты и считает калории.

Ведь калорийность моркови достаточно низкая, пишет Politeka.net.

И это при том, что морковь очень полезна для зрения, иммунитета, кожи и репродуктивной системы. Так, всего 50 г моркови полностью удовлетворяют дневную потребность организма в витамине А и бета-каротине.

Морковь отлично подходит для похудения, ведь в ней очень высокое содержание волокон, которые помогут отрегулировать пищеварение и очищать организм. Однако следует помнить, что в моркови достаточно много сахаров – примерно 6.5 г на 100 г. Из них половина – это сахароза.

Морковь можно есть как в сыром виде, так и в приготовленном, ведь витамин А почти не разрушается при термообработке.

Морковь по-корейски.

Существует много диетических блюд с использованием моркови. Среди них и морковь по-корейски.

«Можно ли есть морковь на похудении? Да, можно», - говорит Нутрициолог-диетолог Наталья Иолкна.

Для приготовления моркови по-корейски для похудения необходимо взять следующие ингредиенты: морковь сладкая – 500 г, чеснок – 2 зуб., соль – 1 ч.л. сахар – 1 ч.л. или сахарозаменитель 1 порционная ложка (сахар можно вообще не добавлять, если морковь сладкая), специи для моркови по-корейски, кориандр молотый, уксус – 1ч.л., масло рафинированное – 2 ст.л. (20г).

Морковь по-корейски.

Морковь необходимо натереть на терке для моркови по-корейски. Затем добавить специи, соль, сахар или сахарозаменитель. Чеснок измельчить.

«Масло нагреть на сковороде и добавить чеснок и сразу добавить в морковь. Все перемешать и сложить в стеклянную банку», - рассказала диетолог о последнем шаге в приготовлении моркови по-корейски для похудения.

Последние новости Украины:

Легкий и вкусный суп с цветной капустой – рецепт, с которым получится не как у всех.

Супер закуска – самый простой рецепт моркови по-корейски без лишних хлопот.

Морковь по-корейски – звезда "Мастер Шеф" раскрыл самый простой и вкусный рецепт.