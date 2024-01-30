Победитель седьмого сезона шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился с украинцами рецептом невероятно вкусных тонких блинчиков без муки.

"Предлагаю вам еще один рецепт блинов, которые станут идеальной основой для налистников со сладкой или соленой начинкой. Именно благодаря крахмалу тесто будет очень нежным и эластичным. Такие блины просто тают во рту", - советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для приготовления блинчиков на крахмале победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

300 г картофельного крахмала

600 мл молока

3 яйца

3 ст.л растительного масла

1-2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли без горки

"Это настоящая вкуснятина) Вы должны обязательно попробовать 🤤🔥👌", – советует победитель "Мастер Шеф".

Сначала смешиваем все сухие ингредиенты: крахмал, соль и сахар. Затем добавляем яйца, растительное масло, молоко и перемешиваем все до однородности. Жарим блины на разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом, с обеих сторон.

Для начинки налистников победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский мелким кубиком нарезал огурец и яблоко, смешал и полил соком лайма. На блинчик выкладываем зелень (рукколу), огурец с яблоком, кусочек красной рыбки, добавляем крем-сыр, горчицу и заворачиваем.

"Налистники, приготовленные из блинов на крахмале, сразу будут исчезать с праздничного или обыденного стола, ведь такой идеальный вкус не сможет оставить равнодушным никого", - добавил победитель "Мастер Шеф".

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