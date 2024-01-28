В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусные сырники с манкой.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог - 300-400 г
- Яйца (желтки) – 1 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Ванильный сахар – 1/2 ч. л.
- Манка – 1,5 ст. л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
- Цедра апельсина
Инструкции:
В глубокой миске соедините кисломолочный творог, яйцо (только желток), сахар, ванильный сахар, манку и крахмал. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте цедру апельсина в тесто. Это придаст сырникам приятный цитрусовый аромат и вкус.
Сформируйте из получившегося теста небольшие лепешки, обсыпанные мукой с обеих сторон.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники по 5-7 минут с каждой стороны, пока они не приобретут золотистый цвет.
Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте сырники горячими, посыпанными сахаром или же подавайте с кленовым сиропом, медом или вареньем по вашему вкусу, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Наслаждайтесь вкусными и ароматными сырниками!
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