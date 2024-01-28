Судья проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал простой и вкусный рецепт сырников.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусные сырники с манкой.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог - 300-400 г

Яйца (желтки) – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Ванильный сахар – 1/2 ч. л.

Манка – 1,5 ст. л.

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Цедра апельсина

Инструкции:

В глубокой миске соедините кисломолочный творог, яйцо (только желток), сахар, ванильный сахар, манку и крахмал. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте цедру апельсина в тесто. Это придаст сырникам приятный цитрусовый аромат и вкус.

Сформируйте из получившегося теста небольшие лепешки, обсыпанные мукой с обеих сторон.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники по 5-7 минут с каждой стороны, пока они не приобретут золотистый цвет.

Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте сырники горячими, посыпанными сахаром или же подавайте с кленовым сиропом, медом или вареньем по вашему вкусу, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Наслаждайтесь вкусными и ароматными сырниками!

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.