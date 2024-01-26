Украинцам рассказали о проверках, стало известно, какое решение было принято.

В Украине скоро начнутся новые проверки.

В Минреинтеграции сообщили, что будет усилен контроль относительно статусных детей на временно оккупированных территориях.

Принято постановление, согласно которому соответствующие службы будут связываться с родителями-воспитателями или приемными родителями на временно оккупированных территориях.

Известно, что проверка будет раз в месяц.

В МинРеинтеграции предупреждают, что в определенных случаях может быть принято решение о прекращении функционирования ДСТ (Дом семейного типа) или приемной семьи.

Например, если будет отсутствовать связь с родителями-воспитателями или приемными родителями в течение семи календарных дней подряд, или при отказе предоставить службе данные о воспитанниках или приемных детях.

Речь идет об их состоянии здоровья, физическом, умственном развитии и т.д.

В Минреинтеграции добавили, что решения будут принимают ответственные органы опеки по месту создания ДБСТ или приемной семьи.

К слову, сейчас примерно четырех тысяч статусных детей находятся на временно оккупированных территориях или были незаконно вывезены на территорию РФ.

Таким образом, постановление Минреинтеграции может поспособствовать решению проблемных вопросов защиты их прав.

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