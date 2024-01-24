Цветная капуста – вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить много вкусных и полезных блюд, в том числе и супов.

Суп с цветной капустой может быть и с курицей, и с говядиной, и просто с овощами. Как правило, супы из цветной капусты прозрачные, но есть и другой вариант приготовления этого блюда.

Рецептом легкого и вкусного супа из цветной капусты поделилась автор блога «Marichka Gorodetska».

Для этого простого рецепта супа с цветной капустой необходимы такие ингредиенты – 2 луковицы, морковь, 4 зубка чеснока, сливочное масло 50-60 г, картофель, цветная капуста, сливки 150 мл, соль, зеленая петрушка, укроп.

Сначала необходимо сварить овощной бульон: в кипяток выкладываете 1 морковь и луковицу, варите где-то 15 мин и добавляете нарезанный кубиком картофель.

«Масло топим на сковороде», – рассказала фудблогер.

Суп с цветной капустой.

Чеснок нарезаете и обжариваете немного на сковороде, добавляете нарезанный лучок.

Следующий шаг в приготовлении супа с цветной капустой – в кастрюлю добавляете цветную капусту, которую нужно поделить на соцветия.

«Варите где-то мин 10-15. Добавляете зажарку и зелень. Через 5 мин добавляете сливки и ждете, чтобы закипело и выключаете газ», - рассказала автор кулинарного канала.

При желании можно взбить суп в пюре.

«Приятного аппетита!», - желает Маричка.

Цветная капуста – это вкуснейший и полезный овощ.

Кроме витаминов и клетчатки цветная капуста содержит антиоксиданты.

Цветная капуста, помимо всего прочего, помогает похудеть, укрепляет нервную систему и уменьшает риск сердечных заболеваний.

Цветную капусту можно жарить, запекать, варить, добавлять в салаты.

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