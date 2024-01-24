Шеф-повар предложила украинцам рецепт невероятно вкусного и ароматного пирога, который заменит обычную яблочную шарлотку.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить шарлотку с грушей, орешками и шоколадом – это очень легкий рецепт, который она увидела у одного французского шефа.

Для приготовления этой невероятно вкусной шарлотки нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 18 см):

яйца – 3 шт.

лесной орех (или другой ваш любимый орех) – 100 г

мука – 120 г

сахар – 50 г (пирог получается не слишком сладкий)

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблочное пюре – 40 г

растительное масло – 50 г

груша – 3-4 шт.

шоколад и орешки для декора

100 г орехов перебиваем максимально мелко (до состояния муки).

Яйца взбиваем с сахаром. Далее добавляем яблочное пюре, растительное масло и перемешиваем. Добавляем пшеничную муку, самодельную ореховую муку, разрыхлитель и снова перемешиваем до однородности.

Одну грушу оставляем для декора, а остальныю нарезаем мелкими произвольными кусочками (можно кубиком).

Шоколад (шеф-повар взяла 70 г) измельчаем просто ножом. Орехи для декора также измельчаем ножом. Половину шоколада и орехов добавляем в тесто и перемешиваем.

На дно формы, застеленной пергаментом, выкладываем половину теста, далее мелко нарезанную грушу и остальное тесто, разравниваем, а сверху выкладываем последнюю грушу, нарезанную ломтиками. Посыпаем шарлотку оставшимся шоколадом и орешками для декора и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.