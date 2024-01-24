Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить шарлотку с грушей, орешками и шоколадом – это очень легкий рецепт, который она увидела у одного французского шефа.
Для приготовления этой невероятно вкусной шарлотки нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 18 см):
- яйца – 3 шт.
- лесной орех (или другой ваш любимый орех) – 100 г
- мука – 120 г
- сахар – 50 г (пирог получается не слишком сладкий)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яблочное пюре – 40 г
- растительное масло – 50 г
- груша – 3-4 шт.
- шоколад и орешки для декора
100 г орехов перебиваем максимально мелко (до состояния муки).
Яйца взбиваем с сахаром. Далее добавляем яблочное пюре, растительное масло и перемешиваем. Добавляем пшеничную муку, самодельную ореховую муку, разрыхлитель и снова перемешиваем до однородности.
Одну грушу оставляем для декора, а остальныю нарезаем мелкими произвольными кусочками (можно кубиком).
Шоколад (шеф-повар взяла 70 г) измельчаем просто ножом. Орехи для декора также измельчаем ножом. Половину шоколада и орехов добавляем в тесто и перемешиваем.
На дно формы, застеленной пергаментом, выкладываем половину теста, далее мелко нарезанную грушу и остальное тесто, разравниваем, а сверху выкладываем последнюю грушу, нарезанную ломтиками. Посыпаем шарлотку оставшимся шоколадом и орешками для декора и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.
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