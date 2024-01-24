В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить знаменитую творожную запеканку – львовский сырник.
"Творожная, влажная, плотная. Быстро готовится. Да она просто идеальна!", – советует Валентина Кущ.
Для приготовления львовского сырника шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- творог (жирный) – 400 г
- сахар – 100 г
- ваниль
- яйца – 2 шт.
- крахмал кукурузный – 15 г
- разрыхлитель - 5 г
- масло сливочное – 50 г
- сухофрукты – 100 г
Для глазури:
- шоколад - 100 г
- сливки жирные – 40 г
Сухофрукты промываем, заливаем кипятком, чтобы обеззаразить, сливаем воду и просушиваем.
Отделяем яичные желтки от белков.
Творог смешиваем с сахаром, ванилью, сливочным маслом, желтками, крахмалом и разрыхлителем – перебиваем эту массу блендером до однородности.
Отдельно взбиваем белок до крепкой пены, а затем осторожно вмешиваем его в творожную массу. Затем добавляем подготовленные сухофрукты и снова перемешиваем.
Выкладываем творожную массу в форму, застеленную пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час – 1 час 20 минут.
Для приготовления глазури просто растапливаем шоколад и смешиваем его со сливками.
"Сырник должен быть румяный. Сначала он будет пышный, потом опадет. После охлаждения покрываем глазурью из шоколада и сливок. Мне более нравится, когда он стабилизируется в холодильнике пару часов", - добавила шеф-повар.
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