Такая творожная запеканка с шоколадной глазурью очень легка в приготовлении и заменит вам любой десерт, ведь она невероятно вкусная.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить знаменитую творожную запеканку – львовский сырник.

"Творожная, влажная, плотная. Быстро готовится. Да она просто идеальна!", – советует Валентина Кущ.

Для приготовления львовского сырника шеф-повар берет следующие ингредиенты:

творог (жирный) – 400 г

сахар – 100 г

ваниль

яйца – 2 шт.

крахмал кукурузный – 15 г

разрыхлитель - 5 г

масло сливочное – 50 г

сухофрукты – 100 г

Для глазури:

шоколад - 100 г

сливки жирные – 40 г

Сухофрукты промываем, заливаем кипятком, чтобы обеззаразить, сливаем воду и просушиваем.

Отделяем яичные желтки от белков.

Творог смешиваем с сахаром, ванилью, сливочным маслом, желтками, крахмалом и разрыхлителем – перебиваем эту массу блендером до однородности.

Отдельно взбиваем белок до крепкой пены, а затем осторожно вмешиваем его в творожную массу. Затем добавляем подготовленные сухофрукты и снова перемешиваем.

Выкладываем творожную массу в форму, застеленную пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час – 1 час 20 минут.

Для приготовления глазури просто растапливаем шоколад и смешиваем его со сливками.

"Сырник должен быть румяный. Сначала он будет пышный, потом опадет. После охлаждения покрываем глазурью из шоколада и сливок. Мне более нравится, когда он стабилизируется в холодильнике пару часов", - добавила шеф-повар.

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