В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать нежную курицу с брокколи.
Ингредиенты:
Для маринада:
- 300 г куриного бедра
- 30 г рисового уксуса
- 1 ст. ложка соды
- 1 ст. ложка крахмала
Для соуса:
- 200 мл соевого соуса
- 20 мл рисового уксуса
- 30 г сахара
- 10 г крахмала
- 30 мл воды
Для жарки:
- Оливковое масло
- 5 штук чеснока
- 5 г имбиря
Дополнительно:
- 100 г брокколи
- Чили по вкусу
Инструкции:
Подготовьте куриное бедро, нарежьте его на небольшие кусочки. В глубокой миске смешайте рисовый уксус, соду и крахмал. Обмакните кусочки курицы в этот маринад и оставьте на 15-20 минут, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар, крахмал и воду. Доведите до кипения, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Уберите с огня.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, на разогретой сковороде с оливковым маслом обжаривайте кусочки курицы до золотистой корки. Выньте их на бумажное полотенце.
В той же сковороде добавьте нарезанный чеснок и имбирь. Обжаривайте их до появления аромата.
Добавьте брокколи и жарьте до того момента, пока оно не станет нежным, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Верните обжаренную курицу в сковороду, добавьте подготовленный соус и перемешивайте до равномерного покрытия.
Украсьте блюдо красным чили по вкусу, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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