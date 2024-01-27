Судья проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт вкусной курицы с брокколи и чесноком.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать нежную курицу с брокколи.

Ингредиенты:

Для маринада:

300 г куриного бедра

30 г рисового уксуса

1 ст. ложка соды

1 ст. ложка крахмала

Для соуса:

200 мл соевого соуса

20 мл рисового уксуса

30 г сахара

10 г крахмала

30 мл воды

Для жарки:

Оливковое масло

5 штук чеснока

5 г имбиря

Дополнительно:

100 г брокколи

Чили по вкусу

Инструкции:

Подготовьте куриное бедро, нарежьте его на небольшие кусочки. В глубокой миске смешайте рисовый уксус, соду и крахмал. Обмакните кусочки курицы в этот маринад и оставьте на 15-20 минут, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар, крахмал и воду. Доведите до кипения, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Уберите с огня.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, на разогретой сковороде с оливковым маслом обжаривайте кусочки курицы до золотистой корки. Выньте их на бумажное полотенце.

В той же сковороде добавьте нарезанный чеснок и имбирь. Обжаривайте их до появления аромата.

Добавьте брокколи и жарьте до того момента, пока оно не станет нежным, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Верните обжаренную курицу в сковороду, добавьте подготовленный соус и перемешивайте до равномерного покрытия.

Украсьте блюдо красным чили по вкусу, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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