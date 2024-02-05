В Украине за небольшие деньги можно купить недвижимость, стало известно, где она находится и как выглядит.

Так, в Украине продают дом за 15 тысяч гривен.

Объявление появилось на сайте ОЛХ.

Продавец указал , что дом находится в Сумской области в селе Тимановка.

"Дом в селе, построенный из бруса, высокий кирпичный фундамент, 5 комнат, можно под дачу. Рядом лес и река Десна", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что продает частное лицо, расстояние до ближайшего города: до 40 км, этажность: 1, общая площадь: 75 м², количество комнат: 5, площадь участка: 15 соток. Тип дома: Дом. Год постройки/сдачи: 1960 – 1979. Тип стен: Деревянный. Тип кровли: Металлические листы. Мебель: Нет.

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"СРОЧНО Продам дачу рай Кирпичного есть свет, печка, вода только по сезонной даче находится в центре кооператива в уютном тихом месте все вопросы по тел", - сообщил продавец.

Также автор объявления указал, что продает частное лицо, этажность дома: 1. Общая площадь: 15 м². Количество комнат: 2. Площадь участка: 5 соток. Тип дома: Дача. Тип стен: Кирпичный. Тип крыши: Шифер. Санузел: Во дворе. Отопление: Твердотопливное. Ремонт: Косметический ремонт. Мебель: Нет

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