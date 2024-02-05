Коронные блюда Екатерины Осадчей – все варианты рыбных блюд, пишет Politeka.net.
Телеведущая старается соблюдать правильное питание и ест много салатов. Именно рецептом салата Екатерина Осадчая и поделилась со своими подписчиками.
Тогда, публикуя этот рецепт, Екатерина Осадчая отмечала, что это впервые.
«По вашей просьбе, впервые в инсте пишу рецепт. Так и до кулинарной книги рукой подать», - шутила Екатерина Осадчая.
Осадчая решила рассказать рецепт салата из печеных овощей. Очень полезного и одновременно простого в приготовлении блюда.
«Овощи запечь, почистить, нарезать маленькими кусочками, добавить красный лук, петрушку, заправить маслом, сыр фета (по желанию)», - рассказала Осадчая рецепт.
В комментариях к рецепту подписчики на странице Екатерины Осадчей отмечали, что «все гениальное просто» и удивлялись небольшой порции.
«Конечно красиво и вкусно... да не густо!»,
"Прекрасно!",
«Великолепный рецепт, очень вкусный салат»,
«Нормальная порция! Лучше 5 раз в день такими порциями, чем первое, второе и третье в обед, а затем 70 кг при росте 162»,
«Очень красиво и аппетитно».
Отметим, что лучшие продукты, которые одновременно принесут пользу, будут вкусными и не добавят лишних килограммов – это овощи. Особенно приготовленные в тушеном, запеченном виде или на пару.
Считается, что наиболее полезным овощем в ежедневном рационе является морковь. В ней содержится множество витаминов и элементов, которые помогают бороться с вирусами и разными заболеваниями.
Последние новости Украины:
Тоня Матвиенко дала свой любимый рецепт "Шубы" с интересным ингредиентом.
Салат, на котором можно похудеть: звезда Женского квартала поделилась классным рецептом.
Мое фирменное – Джамала рассказала рецепт блюда, которое готовит на праздники.