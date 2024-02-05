Телеведущая Катя Осадчая умеет и любит готовить, но, как признавалась, не любит рутину.

Коронные блюда Екатерины Осадчей – все варианты рыбных блюд, пишет Politeka.net.

Телеведущая старается соблюдать правильное питание и ест много салатов. Именно рецептом салата Екатерина Осадчая и поделилась со своими подписчиками.

Тогда, публикуя этот рецепт, Екатерина Осадчая отмечала, что это впервые.

«По вашей просьбе, впервые в инсте пишу рецепт. Так и до кулинарной книги рукой подать», - шутила Екатерина Осадчая.

Осадчая решила рассказать рецепт салата из печеных овощей. Очень полезного и одновременно простого в приготовлении блюда.

«Овощи запечь, почистить, нарезать маленькими кусочками, добавить красный лук, петрушку, заправить маслом, сыр фета (по желанию)», - рассказала Осадчая рецепт.

В комментариях к рецепту подписчики на странице Екатерины Осадчей отмечали, что «все гениальное просто» и удивлялись небольшой порции.

«Конечно красиво и вкусно... да не густо!»,

"Прекрасно!",

«Великолепный рецепт, очень вкусный салат»,

«Нормальная порция! Лучше 5 раз в день такими порциями, чем первое, второе и третье в обед, а затем 70 кг при росте 162»,

«Очень красиво и аппетитно».

Отметим, что лучшие продукты, которые одновременно принесут пользу, будут вкусными и не добавят лишних килограммов – это овощи. Особенно приготовленные в тушеном, запеченном виде или на пару.

Считается, что наиболее полезным овощем в ежедневном рационе является морковь. В ней содержится множество витаминов и элементов, которые помогают бороться с вирусами и разными заболеваниями.

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