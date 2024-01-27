В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился, как сделать вкусный чесночный хлеб с сыром. Кулинар также дал полезный совет, как сделать хлеб более полезным и вкусным.

Для заварного теста:

  • 20 г муки
  • 80 мл молока

Для основного теста:

  • 300 г муки
  • 15 г сахара
  • 6 г соли
  • 6 г дрожжей
  • 20 г мягкого сливочного масла
  • 1 шт. яйцо
  • 90 мл молока

"Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво

Для начинки:

  • 40 г крем-сыра
  • 80 г сливочного масла
  • 25 г петрушки
  • 5 г соли
  • 1 шт. чеснок
  • 100 г моцареллы + 30 г (для посыпки)
  • 1 шт. яйцо

Приготовление:

Заварное тесто:

В маленькой кастрюле смешайте 20 г муки и 80 мл молока, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подогрейте на плите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. У вас получится заварное тесто.

Основное тесто:

В чаше миксера объедините все сухие ингредиенты, заварное тесто, яйцо, молоко, крем-сыр и 100 г моцареллы. Замешивайте насадкой "крюк" в течение 10 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, добавьте 20 г сливочного масла и замешивайте еще 5 минут.

Переложите тесто в миску, смазанную маслом, и оставьте подниматься в теплом месте на 1,5–2 часа.

Чесночное масло:

Запеките чеснок при 160 °C и выдавите его в сливочное масло.

Добавьте петрушку, соль и перемешайте.

Сборка и выпекание:

Раскатайте тесто пластом 50х50 см.

Смажьте тесто чесночным маслом, посыпьте сыром и нарежьте на квадратики, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Сложите кусочки по 3 шт. и уложите в форму, застеленную пергаментом. Смажьте яйцом.

Выпекайте 25 минут при 180 °C, накрыв фольгой.

Достаньте, посыпьте оставшимся сыром и выпекайте еще 5 минут при 180 °C.

Подача:

Хлеб не нужно резать. Он отрывается кусочками, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте хлеб с овощами или любимым салатом.

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