В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился, как сделать вкусный чесночный хлеб с сыром. Кулинар также дал полезный совет, как сделать хлеб более полезным и вкусным.
Для заварного теста:
- 20 г муки
- 80 мл молока
Для основного теста:
- 300 г муки
- 15 г сахара
- 6 г соли
- 6 г дрожжей
- 20 г мягкого сливочного масла
- 1 шт. яйцо
- 90 мл молока
Для начинки:
- 40 г крем-сыра
- 80 г сливочного масла
- 25 г петрушки
- 5 г соли
- 1 шт. чеснок
- 100 г моцареллы + 30 г (для посыпки)
- 1 шт. яйцо
Приготовление:
Заварное тесто:
В маленькой кастрюле смешайте 20 г муки и 80 мл молока, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подогрейте на плите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. У вас получится заварное тесто.
Основное тесто:
В чаше миксера объедините все сухие ингредиенты, заварное тесто, яйцо, молоко, крем-сыр и 100 г моцареллы. Замешивайте насадкой "крюк" в течение 10 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, добавьте 20 г сливочного масла и замешивайте еще 5 минут.
Переложите тесто в миску, смазанную маслом, и оставьте подниматься в теплом месте на 1,5–2 часа.
Чесночное масло:
Запеките чеснок при 160 °C и выдавите его в сливочное масло.
Добавьте петрушку, соль и перемешайте.
Сборка и выпекание:
Раскатайте тесто пластом 50х50 см.
Смажьте тесто чесночным маслом, посыпьте сыром и нарежьте на квадратики, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Сложите кусочки по 3 шт. и уложите в форму, застеленную пергаментом. Смажьте яйцом.
Выпекайте 25 минут при 180 °C, накрыв фольгой.
Достаньте, посыпьте оставшимся сыром и выпекайте еще 5 минут при 180 °C.
Подача:
Хлеб не нужно резать. Он отрывается кусочками, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подавайте хлеб с овощами или любимым салатом.
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