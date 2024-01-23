Салат по этому рецепту очень легкий и полезный, он наполнит энергией и хорошим настроением, но не навредит фигуре.

Рецептом салата поделилась победительница двенадцатого сезона «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.

По словам звезды «Мастер Шеф», она обожает овощи и салаты.

Ради приготовления этого салата Матрохина даже специально поехала в магазин.

«Это вот такой легкий и полезный салат, который мне ужасно захотелось съесть. Я безгранично люблю овощи и салаты в целом», - рассказала победительница «Мастер Шеф», готовя салат и демонстрируя ход приготовления на своей странице в Инстаграм.





Для него понадобятся следующие ингредиенты: киноа, зелень (шпинат, руккола, ромен), болгарский перец, свежий огурец, стебли сельдерея, томаты черри, маслины, консервированный тунец, семена тыквы.

Для заправки также понадобятся сок лимона, растительное масло, соль перец.

Кино Валерия Матрохина отварила.

В миску выложила шпинат, ромен крупно порезала. Также звезда «Мастер Шеф» порезала перец, огурец, стебли сельдерея, Чери.





Следующий шаг – добавляем консервированный тунец.

Смешиваем масло и сок лимона, добавляем соль и перец, заправляем салат и перемешиваем.

Украшаем семенами тыквы.

Также победительница «Мастер Шеф» выложила на тарелку киноа, добавила салат, перемешала.

Отметим, киноа не содержит глютена, содержит много белка и является одним из немногих растительных продуктов, содержащих достаточное количество всех девяти незаменимых аминокислот.

Крупа киноа богата клетчаткой, магнием, витаминами группы В, железом, калием, кальцием, фосфором, витамином Е и различными полезными антиоксидантами.

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