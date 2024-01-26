Победительница второго сезона и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом хрустящей, яркой и вкусной маринованной капусты.
Для приготовления маринованной капусты звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- капуста - 2,5 кг
- чеснок - 1 головка
- свекла - 0,5 кг
- морковь - 300 г
- лавровый лист - 2-3 шт.
- укроп - небольшой пучок (20 г)
- черный перец - 20-30 горошин
- по желанию можно добавить 1 острый перец
Для маринада нам понадобятся:
- вода - 4 л
- уксус 6% - 300 мл
- соль - 200 г
- сахар - 100 г
Как уточнила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская, если любите менее соленое, то можно сократить количество соли на 20% и взять 160 г.
Чистим морковь, свеклу и чеснок. Морковь "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает кольцами, свеклу – тонкими пластинками, чеснок – тоненькими слайсами, а капусту разрезает на небольшие части.
В большой контейнер или другую посуду, которую будем использовать для маринования капусты, складываем слоями овощи, добавляем зелень, лавровый лист и перец.
Дальше готовим маринад. В одну емкость отправляем соль, сахар, уксус, заливаем кипятком и перемешиваем до полного растворения соли и сахара.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская сразу заливает овощи горячим маринадом, а сверху ставит груз – капуста должна быть полностью покрыта маринадом.
Осталось самое сложное – дождаться, пока капуста промаринуется. Оставляем капусту на срок от 5 до 7 дней при комнатной температуре – и готово.
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