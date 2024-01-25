Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как быстро сделать вкусный десерт с бананами.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала несколько советов, как приготовить вкусное блюдо с готовым фило-тестом. По словам кулинара, его проще всего хранить в холодильнике и удобно потом быстро разморозить, чтобы сделать десерт для близких или простую закуску.

Ингредиенты:

Тесто ФИЛО - 1 упаковка (400-500 г)

Бананы - 2 шт

Шоколад (нарезанный на кусочки) - 50 г

Вода или масло (для смазывания теста)

Сливочное масло (для смазывания и посыпки)

Сахар (для посыпки)

Инструкции:

Разморозьте тесто ФИЛО в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно для этого требуется размораживание в холодильнике несколько часов, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Предварительно разогрейте духовку до 180-200 градусов.

Подготовьте начинку: разведите бананы вилкой и нарежьте шоколад на кусочки.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, отрежьте кусочек теста ФИЛО ножом или ножницами. Смажьте его водой или маслом (по желанию).

Разминайте вилкой банан и разместите ложку банана и кусочек шоколада в центре теста.

Заверните тесто вокруг начинки, создавая "сигаретку". Смажьте края теста сливочным маслом.

Посыпьте рулон сахаром, чтобы придать ему сладкость, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Повторите процесс с оставшимся тестом и начинкой.

Уложите руллы на противень, смазанный маслом, и отправьте в предварительно разогретую духовку на 8-10 минут, или пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Выньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

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