В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать особое и уникальное китайское блюдо. "Мастер Шеф" также подметил, в Европе данный рецепт чаще всего воспринимают, как легкую закуску к чаю.
Ингредиенты:
- 75 г рисовой муки;
- 2 г соли;
- 20 г масла;
- 125 мл кипятка;
- 50 г картофельного крахмала;
- 300 г куриного фарша;
- 15 г зеленого лука;
- 15 г кинзы;
- 3 зубчика чеснока;
- 15 г имбиря;
- 15 мл соевого соуса;
- 15 мл устричного соуса;
- 15 мл кунжутного масла;
- 1 яйцо;
- 100 мл воды.
Приготовление:
В рисовую муку добавьте соль, масло и кипяток. Тщательно перемешайте деревянной лопаткой и замешивайте тесто на крахмале до тех пор, пока оно не станет мягким и эластичным, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
К фаршу добавьте мелко нарезанный зеленый лук, кинзу, все соусы, тертый имбирь и чеснок, а также разбитое яйцо. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Разделите тесто на 20 шариков, раскатайте их, добавьте внутрь каждого порцию начинки и сформируйте дамсам, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Желательно делать по одному, чтобы тесто не высыхало.
Обжаривайте дамсам на сковороде с небольшим количеством масла до получения золотистой корки. Добавьте воду и тушите под закрытой крышкой в течение 5 минут.
Подавайте с любимым соусом, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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