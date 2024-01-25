В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать особое и уникальное китайское блюдо. "Мастер Шеф" также подметил, в Европе данный рецепт чаще всего воспринимают, как легкую закуску к чаю.

Ингредиенты:

75 г рисовой муки;

2 г соли;

20 г масла;

125 мл кипятка;

50 г картофельного крахмала;

300 г куриного фарша;

15 г зеленого лука;

15 г кинзы;

3 зубчика чеснока;

15 г имбиря;

15 мл соевого соуса;

15 мл устричного соуса;

15 мл кунжутного масла;

1 яйцо;

100 мл воды.

Приготовление:

В рисовую муку добавьте соль, масло и кипяток. Тщательно перемешайте деревянной лопаткой и замешивайте тесто на крахмале до тех пор, пока оно не станет мягким и эластичным, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

К фаршу добавьте мелко нарезанный зеленый лук, кинзу, все соусы, тертый имбирь и чеснок, а также разбитое яйцо. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Разделите тесто на 20 шариков, раскатайте их, добавьте внутрь каждого порцию начинки и сформируйте дамсам, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Желательно делать по одному, чтобы тесто не высыхало.

Обжаривайте дамсам на сковороде с небольшим количеством масла до получения золотистой корки. Добавьте воду и тушите под закрытой крышкой в течение 5 минут.

Подавайте с любимым соусом, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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