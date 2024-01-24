Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из обычной капусты, очень просто и быстро.

Победительница второго сезона и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт легкого, доступного и быстрого блюда для всей семьи – капустных оладий.

Для приготовления оладий из капусты звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

капуста (лучше брать молодую) – 700 г

кефир – 250 мл (1 стакан)

яйца – 2 шт.

соль по вкусу

сода - 0,5 ч.л.

мука – 200 г (1 стакан)

зелень по вкусу

растительное масло для жарки

Капусту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто нарезает маленькими кусочками.

Чтобы приготовить тесто, для начала смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль и соду. Далее добавляем кефир, яйца, мелко нарезанную зелень и перемешиваем до однородности.

Готовое тесто смешиваем с нарезанной капустой.

На разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне жарим оладьи с обеих сторон. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская для жарки использует обычное подсолнечное масло.

Готовые капустные оладьи, чтобы избавиться от ненужного жира, выкладываем на бумажное полотенце.

Ранее участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом оладий из квашеной капусты. Для приготовления этого блюда нам понадобятся 250 г муки, 250 г квашеной капусты, 3 яйца, 250 мл молока, половинка лука, сода на кончике ножа, тмин, 1/2 ч. л. сахара и соль по вкусу.

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